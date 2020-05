Maiorca-Baleari, Gli albergatori considerano conversione hotel in case residenziali

Tempo di lettura: 1 minuto

Molti albergatori di Maiorca stanno valutando la possibilità di convertire i loro hotel in proprietà residenziali per sopravvivere alla crisi di Covid-19 e al collasso del turismo. Stanno quindi facendo pressioni sul governo per le autorizzazioni / licenze pertinenti per convertire i loro hotel in case, secondo gli esperti immobiliari.

Sebbene la crisi abbia colpito duramente gli hotel in tutto il mondo, le “prospettive di quest’anno sono particolarmente scarse per gli hotel delle Baleari, dove l’accesso è più dipendente dai viaggi aerei, senza possibilità di raggiungere le isole in auto o in treno”, ha confermato Stücklin.

Dato che è molto probabile che quest’anno la stagione turistica sarà completamente cancellata, Stücklin ritiene che molti degli hotel a conduzione familiare più piccoli delle Baleari, che dipendono fortemente dal turismo, potrebbero essere “costretti a chiudere”. Poiché una parte significativa del settore alberghiero di Maiorca non è riuscita a reinvestire nel settore, molti hanno un disperato bisogno di rinnovamento se vogliono “attirare turisti esigenti” quando “i vacanzieri iniziano a tornare indietro”, ha aggiunto.

Altrimenti, queste attività alberghiere rischiano di essere spazzate via dalla pandemia di Covid-19. Tuttavia, data la mancanza di buoni alloggi residenziali, molti albergatori stanno prendendo in considerazione l’idea di trasformare i loro hotel in alloggi residenziali.

La federazione alberghiera di Maiorca, FEHM, sta facendo pressioni sul governo regionale per rendere più facile agli albergatori ottenere il permesso di trasformare i loro hotel in alloggi residenziali. “Non è la prima volta che proponiamo questa possibilità, ma ora che ci troviamo in questa straordinaria situazione, sarebbe un buon momento per attuarla”, ha sottolineato María Frontera, Presidente di FEHM.

È stato riferito che gli albergatori fanno pressioni per incentivi agli investimenti, agevolazioni fiscali e burocrazia ridotta per migliorare le strutture quando sono vuote.

Fonte : euroweeklynews.com

Anna Ramirez / Loretta Mendoza – ‘Stile di Vita’ in ‘Un modo di vivere’ – Mail, redazione@reporterspress.it