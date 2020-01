Macallan, Un esclusivo scotch single malt da 35 anni

Tempo di lettura: 1 minuto

Il Macallan ha appena annunciato una nuova versione identificata in ‘The Golden Age of Travel: The Airships’, composta da due parti: The Macallan 1940, un whisky scozzese single malt di 35 annie uno speciale decanter in cristallo francese realizzato in Lalique che vanta splendide immagini ispirate all’aviazione degli anni ’30, e un tappo in stile rosa dei venti.

Si dice che lo spirito del 44,4% ABV abbia aromi di quercia e flora fruttata, un cioccolato fondente affumicato e un palato di zenzero e un finale agrumato persistentemente dolce.

Incarnando tutta la classe e la profondità del periodo Art Deco degli anni ’30 e l’unicità dei rigidi dirigibili, questa versione in edizione limitata – la finale della serie Golden Age of Travel – è disponibile esclusivamente attraverso Global Travel Retail e The Macallan Boutiques.

C’è un problema, tuttavia, in quanto solo 46 delle 48 bottiglie saranno disponibili per i clienti al prezzo strabiliante di $ 50.000 ciascuna.

