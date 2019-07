LVMH conferma direttore creativo di Kenzo

LVMH ha confermato il designer portoghese Felipe Oliveira Baptista come il nuovo direttore creativo di Kenzo, meno di una settimana dopo che Carol Lim e Humberto Leon hanno presentato la loro collezione finale come co-creative director del marchio, dopo aver deciso di allontanarsi per concentrarsi sul loro negozio e etichetta.

L’amministratore delegato di Kenzo, Sylvie Colin, ha commentato la nomina con una dichiarazione:

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Felipe Oliveira Baptista come nuovo direttore creativo di Kenzo. La sua visione creativa innovativa e moderna e l’approccio artistico a tutto tondo consentiranno a Kenzo di raggiungere il suo pieno potenziale, nel rispetto del suo patrimonio unico. ”

Oliveira Baptista si unisce a Lacoste, dove è stato direttore creativo dal 2010 al 2018, afferma in un comunicato stampa, e dopo aver “lasciato un’eredità duratura” reinterpretando il patrimonio dell’abbigliamento sportivo francese, utilizzando “innovative” collezioni, in edizione limitata, con collaboratori tra cui Supreme, Maison Lesage, Jean-Paul Goude e Yazbukey.

Sidney Toledano, presidente e amministratore delegato del gruppo di moda LVMH, ha aggiunto: “Il talento di Felipe come designer, la sua esperienza nell’abbigliamento e il suo attaccamento personale alle diverse culture saranno risorse preziose per ringiovanire l’energia creativa della Maison”.

Sulla sfida di supervisionare la direzione artistica a livello mondiale per Kenzo, Oliveira Baptista ha dichiarato: “Kenzo è interamente basato sulla libertà e il movimento contagiosi. Tutto ciò che faceva Takada era soffuso di gioia, eleganza e un senso dell’umorismo giovanile e audace.

“La costante celebrazione di Kenzo della natura e della diversità culturale è sempre stata e rimane al centro del marchio. Questi due soggetti non si sono mai sentiti più pertinenti e convincenti di quanto non facciano oggi e saranno determinanti per il futuro di Kenzo “.

Testo e Immagine: per gentile concessione di Kenzo

