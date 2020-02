Tempo di lettura: 1 minuto

Louis Vuitton onora Osaka, in quanto isola giapponese della più grande città portuale e centro commerciale di Honshu. L’edificio ha una facciata ispirata alle vele delle tradizionali navi da carico giapponesi Higaki-Kaisen.

Combinando un’estetica marittima con l’inclusione della tradizionale lavorazione del legno e della carta washi origami, la Louis Vuitton Maison Osaka Midosuji ricorda lo spirito di uno yacht con pilastri rivestiti in legno e tetti in metallo, mentre i pavimenti in legno creano l’impressione di ponti. Lavorato per creare volumi variabili, il vasto spazio presenta un mix equilibrato di sale spettacolari e angoli intimi delle lounge.

Il piano terra dedicato agli accessori da donna, il piano rialzato successivo offre una vista a volo d’uccello della sala principale sontuosa mentre mostra l’arte del viaggio attraverso una serie di opzioni per i bagagli.

La Maison presenterà anche prodotti femminili come la felpa con cappuccio in visone, l’orologio Tambour con zaffiro blu e la collana B Blossom durante la sua apertura esclusiva.

