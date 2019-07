Lotus Evija, La prima super car elettrica di lusso britannica al mondo

Evija è il primo nuovo prodotto lanciato da Lotus dopo l’adesione a Geely Holdings, che rappresenta le capacità innovative di Lotus, il patrimonio ingegneristico e il nuovo linguaggio di progettazione. Il design, lo sviluppo e la produzione di Evija sono tutti realizzati nel Regno Unito, a dimostrazione del profondo accumulo dell’industria automobilistica centenaria del Regno Unito.

Allo stesso tempo, nei prossimi anni, Lotus aiuterà lo sviluppo continuo della tecnologia, del talento e della catena di fornitura britannica nel settore automobilistico.

Il segretario commerciale britannico Greg Clarke, il segretario commerciale britannico Andrew Stephenson, l’ambasciata cinese Ma Hui, presidente del gruppo Geely Holding, CEO del gruppo Geely Automobile, presidente An Conghui, vice presidente esecutivo del gruppo Geely Holding, CFO Li Donghui, Geely Il vicepresidente del gruppo automobilistico e il CTO Feng Qingfeng hanno partecipato all’evento per assistere al momento storico dello sviluppo economico e commerciale sino-britannico.

Ma Hui, ministro dell’Ambasciata cinese nel Regno Unito, ha dichiarato:

Il Regno Unito è un leader globale nel settore automobilistico, promuovendo una serie di marchi di automobili interessanti, tra cui Lotus. La Cina è diventata il più grande mercato di auto singole al mondo. La cooperazione tra le due parti sarà la migliore testimonianza della pratica dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile, apertura e mutuo vantaggio. Si ritiene che la globalizzazione del Regno Unito e la Cina sempre più aperta creeranno più possibilità.

Il presidente del gruppo Geely Holding, il CEO e il presidente del gruppo Geely Automobile An Conghui ha dichiarato:

Attualmente l’industria automobilistica mondiale sta subendo cambiamenti senza precedenti: le tecnologie elettriche, intelligenti e connesse alla rete sono in aumento e il Regno Unito è ancora riconosciuto come leader nella progettazione, ricerca e sviluppo e produzione delle migliori auto sportive di lusso. Il design, lo sviluppo e la produzione di Evija sono tutti realizzati nel Regno Unito e la sua nascita spingerà all’estremo l’esperienza del marchio Lotus e creerà una nuova banderuola per l’era del cambiamento.

Abbraccia i ” nuovi quattro ”

Evija ridefinisce il futuro di Lotus

Evija accelera per soli 3 secondi e ha una velocità massima di 320 km / h. Sarà la più potente auto da strada di produzione nella storia dell’auto. A seconda della configurazione, Evija parte da £ 1,7 milioni e dovrebbe essere consegnato nel 2020, con un limite globale di 130 unità.

Come primo prodotto da abbinare alla British Williams Advanced Engineering Company, Evija ha il sistema di propulsione elettrica più potente al mondo con un raggio d’azione di 400 chilometri; con la batteria ricaricabile più veloce del mondo, può essere completato completamente in 18 minuti. pieno.

Allo stesso tempo, anche la sostenibilità della produzione di energia è un punto positivo. In modalità traccia, Evija può funzionare a piena potenza per almeno 7 minuti senza deterioramento delle prestazioni.

Come prodotto epocale che abbraccia il futuro, Evija è la prima vettura Lotus ad offrire ai conducenti una gamma completa di servizi di infotainment di connettività digitale. Il sistema fornisce aggiornamenti software wireless, consentendo agli utenti di controllare lo stato del veicolo in tempo reale tramite il proprio telefono cellulare.

I “nuovi quattro” stanno ridefinendo l’industria automobilistica. La nascita di Evija sarà la prima nel suo genere per lo sviluppo di nuovi prodotti, nuove tecnologie e prodotti a diversi livelli di mercato per il marchio Lotus, rappresentando una nuova immagine di Lotus sotto il supporto di Geely Holdings.

Migliorare i sistemi di ricerca e sviluppo, produzione e catena di fornitura

Geely Holding Empowerment a tutto tondo

Geely Holding ha costantemente approfondito la propria struttura commerciale globale e si è ampiamente integrata con l’industria automobilistica nel Regno Unito, Svezia, Germania, Malesia e altri paesi per formare un sistema di innovazione che copre i cinque principali centri di ricerca e sviluppo e cinque centri di modellazione, con oltre 20.000 personale di ricerca e sviluppo .

Negli ultimi dieci anni, Geely Holdings ha aiutato Volvo Cars, London Electric Cars e Proton Cars a trasformarsi con successo, concetti ed esperienze ugualmente applicabili a Lotus.

Dalla sua acquisizione del marchio Lotus nel 2017, Geely ha continuato a innovare per Lotus, con le sue forti capacità di integrazione delle risorse globali, per migliorare la ricerca e lo sviluppo, le capacità di produzione e i sistemi della catena di fornitura e per espandere ulteriormente e arricchire le linee di prodotti. Forte competitività del marchio. Come l’espansione della Lotus R & S e il team di progettazione, la creazione del centro tedesco di ricerca e sviluppo a Francoforte, la trasformazione tecnica della fabbrica Lotus Hess nel Regno Unito e il miglioramento del sistema di produzione globale.

Allo stesso tempo, Lotus ha accelerato il layout del mercato principale globale, in particolare nel mercato cinese. Migliorare il sistema di servizi di marketing della Cina, si prevede che quest’anno stabilirà punti di distribuzione in cinque città chiave e che si espanderà ulteriormente il prossimo anno; tornare allo Shanghai International Auto Show, rilasciare la nuova auto Evora GT410 Sport; lanciare il piano dello stadio cinese e la scuola guida, far percepire più consumatori cinesi Il marchio Lotus è divertente da guidare.

Grazie a eccellenti capacità di ricerca e sviluppo tecnico e produzione ingegneristica per fornire agli utenti prodotti ed esperienze che superano le aspettative, Geely Holdings aiuterà Lotus a realizzare appieno il suo pieno potenziale come marchio di auto sportive di lusso al mondo e ricostruire il suo marchio.

