L’Ospitaliere sotto l’influsso dei Pesci

L’Ospitaliere è sotto l’influsso del segno zodiacale dei Pesci e fa parte del triangolo d’acqua insieme al Maestro delle Cerimonie (Cancro) ed al 2° Esperto (Scorpione). Siede, nel Tempio, ad Est – Sud Est.

L’Ospitaliere è una figura molto importante per tutta la Loggia. È colui che incarna la carità e la compassione della Massoneria; egli presiede alla salute dei Fratelli di Loggia visitando ed assistendo coloro che sono ammalati. Non è un medico e non si occupa di terapie, il suo compito è l’assistenza fisica, morale e spirituale ai Fratelli ammalati. Egli infonde armonia e saggezza in modo da permettere loro di attingere al proprio patrimonio di consapevolezza, per affrontare la malattia.

Sempre l’Ospitaliere suggerisce al Maestro Venerabile le opere di beneficenza da compiere sia a favore dei fratelli bisognosi sia a favore dei profani; è lui che suggerisce il modo di devolvere il “tronco della Vedova” in beneficenza.

Altro compito dell’Ospitaliere è quello di valutare ed esprimere un parere morale sui probandi, sui nuovi Fratelli, su coloro che chiedono di assonnarsi o di lasciare la Loggia per altre Logge.

Compito suo è quello di esercitare la giustizia “regolando” i comportamenti, dei Fratelli, non idonei per lo svolgimento dei lavori; l’Ospitaliere consiglia il Maestro Venerabile sulla necessità di allontanare dalla Loggia un Fratello “sconveniente” per la prosecuzione dei lavori.

L’Ospitaliere è sotto l’influsso del segno zodiacale dei Pesci, è influenzato da Nettuno, ed ha Giove in domicilio notturno e Venere in esaltazione. Pesci è l’ultimo segno dello zodiaco, è un segno d’acqua, posto sulla Croce Mobile, femminile, ed è il segno dell’era zodiacale che stiamo lasciando.

Tale segno zodiacale infonde all’Ospitaliere duttilità mentale, finezza speculativa, sensibilità, spirito di sacrificio, desiderio di aiutare gli altri, sensitività, ascetismo, tolleranza, compassione, romanticismo, generosità, bontà, serietà, amore per il Cosmo.

Pesci, il segno dell’obbedienza, il segno dei salvatori del Mondo (è il simbolo di Gesù e del Cristianesimo), ed è la Dodicesima Fatica d’Ercole.

Motto dei Pesci è: “Lascio la Casa del Padre e, tornando sui miei passi, servo.”

