L’ONU termina la sua missione di pace ad Haiti

La missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite ad Haiti (MINUSTAH) ha lasciato la nazione caraibica dopo 15 anni di lavoro, nonostante lo scoppio della violenza richiedesse ancora le dimissioni del presidente Jovenel Moise.

L’ONU ha chiuso il giorno prima della sua permanenza nella nazione più povera d’America con la promessa che non avrebbe lasciato l’isola, perché la missione di pace sarà sostituita da una politica.

La presenza dell’agenzia è iniziata nel 2004, con un’operazione riuscita nel 2017 e la cui validità è scaduta due anni dopo, dopo essere stata prorogata di sei mesi ad aprile.

Il vice segretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, Mark Lowcock, ha dichiarato che le Nazioni Unite “chiudono la pagina di mantenimento della pace ma non mettono fine al suo sostegno alla nazione caraibica”.

Ha sottolineato che Haiti sta ancora affrontando una grave crisi politica, intrecciata con sfide socioeconomiche, che a loro volta incidono sul contesto di sicurezza che aggrava ulteriormente l’instabilità politica.

Questo ambiente, propizia una serie di elementi chiave come la paralisi istituzionale, messa in scena nelle quattro proposte di formazione del governo presentate dal presidente e non confermate in Parlamento, o il rifiuto dell’opposizione alla chiamata presidenziale a formare un dialogo nazionale e formazione di un governo di unità.

A questi due fattori si aggiunge il deterioramento della situazione della sicurezza durante l’ultimo mese in cui almeno 30 persone sono morte durante le proteste tra il 15 settembre e il 9 ottobre 15 di loro per mano di agenti di polizia.

Haiti sta vivendo una grave crisi politica ed economica, che è stata aggravata a metà agosto dalla carenza di carburante, che ha portato a violente proteste che hanno paralizzato le attività a Port-au-Prince e in altre aree del paese.

Nelle ultime settimane, il Paese caraibico ha vissuto una situazione di tensione segnata da manifestazioni e saccheggi violenti.

