Lockheed Martin: Completa la capsula di Orion Spacecraft

Lockheed Martin (NYSE: LMT) ha completato la costruzione della capsula per la sonda spaziale Orion della NASA . La capsula del modulo dell’equipaggio per la missione Artemis 1 sulla Luna svitata è stata impilata sopra il modulo di servizio Orion, anch’esso recentemente terminato.

Nell’anniversario dello sbarco Apollo, la capsula di Orione costruita dalla Lockheed Martin per la missione sulla Luna di Artemis 1 viene dichiarata terminata.

Il Vicepresidente Mike Pence ha fatto l’annuncio oggi in una cerimonia davanti alla navetta di Orion nell’appellativo Neil Armstrong Operations and Checkout Building presso il Kennedy Space Center in Florida . L’evento e l’annuncio hanno commemorato il 50 ° anniversario dell’Apollo 11 sulla Luna.

Il presidente, presidente e CEO di Lockheed Martin, Marillyn Hewson, ha anche tenuto un discorso alla cerimonia, oltre all’amministratore della NASA Jim Bridenstine , al direttore del Kennedy Space Center Robert Cabana e al governatore della Florida Ron DeSantis .

La navicella spaziale Orion non assomiglia a nessun altro nel suo design e nelle sue capacità.

“Orion è una nuova classe di astronavi, progettata unicamente per il volo spaziale di lunga durata, che restituirà gli astronauti sulla Luna e porterà i primi esseri umani su Marte, e li riporterà tutti sani e salvi.” ha dichiarato Lisa Callahan , vicepresidente e direttore generale dello spazio civile commerciale della Lockheed Martin. “Orion accelererà la scoperta scientifica del nostro sistema solare e sarà la pietra angolare del raggiungimento dello spazio definitivo di questa era”.

Dal momento in cui la nave a pressione del modulo dell’equipaggio è arrivata in Florida , i tecnici e gli ingegneri di Lockheed Martin, della NASA e degli appaltatori hanno assemblato meticolosamente la capsula nel suo stato finito. Il lavoro prevedeva l’installazione dei computer avionici della capsula, i cablaggi, il sistema di propulsione e i suoi 12 motori, 11 paracadute, il suo ampio scudo termico da 16 piedi, la copertura anteriore e numerosi altri sistemi e componenti.

“Durante tutto il montaggio, il team ha testato e convalidato i molti sistemi un centinaio di modi diversi per garantire che funzionassero come previsto nella durezza dello spazio profondo”, ha dichiarato Mike Hawes , Program Manager di Orion per Lockheed Martin. “Il volo di Artemis 1 metterà alla prova il design e la lavorazione della capsula e del suo modulo di servizio durante le tre settimane di missione attorno alla Luna e ritorno. Siamo entusiasti di questa missione che apre la strada alla prima missione con equipaggio nel 2022 , Artemis 2. ”

Il modulo equipaggio e il modulo di servizio sono stati raggruppati insieme all’inizio della settimana nella cella Assemblaggio finale e Test di sistema (FAST), dove sono ora completamente integrati, tra cui il collegamento dei bulloni di ritenzione fisica e le linee ombelicali tra i due moduli. La cella FAST è anche il luogo in cui sono state integrate le navicelle Apollo.

Lo stack combinato verrà quindi acceso e sottoposto a una serie di test di sistemi integrati. A settembre, lo stack combinato verrà spedito alla stazione Plum Brook della NASA in Ohio , dove sarà sottoposto a test ambientali in una grande camera termica a vuoto, nonché a test di interferenza elettromagnetica e compatibilità.

Una volta che Orion torna a Kennedy alla fine dell’anno, il veicolo spaziale passerà attraverso i preparativi finali prima che Lockheed Martin lo consegni ai sistemi di terra per l’elaborazione del lancio all’inizio del 2020.

Maggiori informazioni su Orion:

Lockheed Martin Orion pagina: https://www.lockheedmartin.com/orion

NASA Orion pagina: https://www.nasa.gov/orion

