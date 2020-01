LO STILE DEL GIORNALISMO / THE STYLE OF JOURNALISM

Tempo di lettura: 1 minuto

Il giornalismo aiuta a spiegare gli eventi che incidono sulla nostra vita ed è sviluppato in una serie di forme e stili. Ogni forma e stile giornalistico utilizza tecniche e scritture diverse per scopi e pubblico diversi. Esistono cinque tipi principali di giornalismo: investigativo, notizie, recensioni, colonne e stesura di articoli.

Nelle tradizionali relazioni investigative, gli scrittori del genere si sono immersi nelle loro materie, a volte trascorrendo mesi sul campo a raccogliere fatti attraverso ricerche, interviste e osservazioni.

Le loro opere finite erano molto diverse, tuttavia, dai racconti in genere pubblicati su giornali e riviste dell’epoca, invece di impiegare strutture narrative tradizionali e una voce istituzionale, hanno costruito personaggi ben sviluppati, dialoghi sostenuti, scene vivide e trame forti segnate da drammatiche tensioni. Hanno anche scritto con voci distintamente proprie.

Il loro stile di scrittura e il tempo e il denaro richiesti dalla loro ricerca approfondita e dalle storie lunghe però non corrispondevano ai bisogni o ai budget della maggior parte dei giornali (un’eccezione notevole era la New York Herald Tribune ), sebbene i redattori di Esquire , The New Yorker , New York e altre importanti riviste abbiano cercato quegli scrittori e pubblicato il loro lavoro con grande successo commerciale.

Molti di quegli scrittori hanno continuato a pubblicare le loro storie in antologie o a scrivere ciò che è diventato noto come “romanzi di saggistica ”e molte di queste opere sono diventate le più vendute.

Emmegi Agenzia Stampa / ReportersPress – Federico Mattaliano – Giornalista dal 1990