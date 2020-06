L’industria della carne potrebbe generare la prossima pandemia

Tempo di lettura: 1 minuto

L’industria globale della carne è già un terreno fertile per una futura pandemia? Secondo un rapporto pubblicato dalla rete di investitori Farm Animal Investment Risk and Return (FAIRR) sembra che potrebbe essere terreno fertile, a causa della sicurezza lassista per i prodotti alimentari ed i lavoratori, ove l’abuso di antibiotici e il confinamento degli animali in spazi ristretti aiutano a facilitare la trasmissione di virus dagli animali all’uomo.

L’analisi – che ha riguardato 60 dei maggiori produttori mondiali di carne, latticini e pesce – ha rivelato che il 70% di tali aziende è ad alto rischio di nuove infezioni.

FAIRR è un gruppo globale di investitori con sede a Londra che si occupa di questioni ambientali, sociali e di governance intorno alle catene di approvvigionamento proteiche.

Maria Lettini, direttrice di FAIRR, ha affermato che l’industria della carne era “mal preparata” per affrontare i rischi di un virus animale-umano.

Lettini ha dichiarato a Digital Trends che la pandemia di coronavirus ha “fatto luce sull’interconnessione di questi rischi” e che la mancanza di resilienza del settore nelle condizioni attuali non è sorprendente.

“Siamo nel bel mezzo di una tempesta perfetta in questo momento”, ha detto, aggiungendo che la gestione di questi problemi era “materiale enormemente finanziario per la loro attività”.

Fonte : FAIRR

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it