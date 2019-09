L’industria chimica può beneficiare della guerra commerciale USA-Cina?

Tempo di lettura: 2 minuti

Un potenziale abbassamento delle tariffe di importazione da parte della Cina per i prodotti chimici indiani è positivo e non sembra essere un truciolo dalla guerra commerciale USA-Cina. L’interesse strategico della Cina, le riforme dal lato dell’offerta, l’attenzione a sostanze chimiche a più alto valore aggiunto sono imperativi fondamentali alla base di tale scenario.

Una delle questioni chiave segnalate dall’India durante i colloqui bilaterali con la Cina è stata il suo crescente deficit commerciale.

La Cina è la più grande destinazione di importazione dell’India e tra le prime tre destinazioni di esportazione. Del deficit commerciale di $ 162 miliardi che l’India ha visto nell’esercizio 18, il 39% era dovuto alla Cina. Nell’esercizio 17, questa percentuale era del 47 percento.

In precedenti colloqui, l’India ha chiesto alla Cina di aprirsi ulteriormente per prodotti indiani come l’IT e i prodotti farmaceutici. Durante il dialogo strategico India-Cina di aprile e il vertice informale di Wuhan, l’India ha avanzato la richiesta di maggiori esportazioni di prodotti agricoli e farmaceutici in Cina.

All’inizio di questo mese, la Cina ha annunciato che avrebbe tagliato i dazi all’importazione di merci dall’India e da alcuni paesi dell’Asia del Pacifico (Corea del Sud, Bangladesh, Laos e Sri Lanka). Secondo quanto riferito, i beni commerciali presi di mira sono soia, prodotti chimici, prodotti agricoli, attrezzature mediche, prodotti tessili, acciaio e alluminio.

La Cina ha recentemente preso di mira alcune merci importate dagli Stati Uniti per aumentare la guerra commerciale delle tariffe. I doveri imposti a questi prodotti sono input importanti per vari flussi come industrie di mangimi e plastica. Aiuta anche indirettamente ad attuare le riforme dal lato dell’offerta sostituendo le importazioni mentre la Cina reprime le industrie che emanano inquinamento. Ciò si adatta anche all’interesse strategico della Cina in quanto vuole investire di più in settori ad alta tecnologia. Leggi: Cina guerra commerciale senza vincitori

I principali prodotti chimici che l’India esporta in Cina sono p-xilene (para-xilene), o-xilene (orto-xilene), benzene, glicole etilenico, polietilene lineare a bassa densità (LLDPE), coloranti e pigmenti.

È interessante notare che i prodotti chimici di base sono inclinati verso i prodotti chimici aromatici e utilizzati per la fabbricazione di prodotti in poliestere, PET (polietilene tereftalato), coloranti, articoli in plastica. Dei prodotti chimici esportati dall’India, la Cina è la principale destinazione di esportazione. Tariffe più basse consoliderebbero ulteriormente la quota dell’India nel mercato d’importazione cinese.

