LILIUM SVELA UN PROTOTIPO DI TAXI AEREO A CINQUE POSTI

La startup tedesca dei taxi aerei Lilium ha annunciato il primo test del suo aereo a cinque posti completamente elettrico e completamente elettrico. È stato l’ultimo di una serie di test di successo per la nascente industria del volo elettrico, che mira ad avere “macchine volanti” che sfrecciano sopra le città entro il prossimo decennio.

L’aereo è caratterizzato da un design semplice che non presenta coda, nessun timone, nessuna elica e nessun cambio. le ali sono dotate di un totale di 36 motori a propulsione elettrica che gli consentono di decollare e atterrare verticalmente, pur ottenendo un volo orizzontale o in crociera.

Con una velocità massima di 300 km il lilium jet è in grado di compiere viaggi molto più lunghi rispetto alla maggior parte dei suoi concorrenti. questo grazie al design ad ala fissa del velivolo che richiede meno del 10 percento del suo massimo di 2.000 cavalli durante il volo di crociera.

Lilium dice che ora sarà sottoposto a una campagna di test di volo più rigorosa per gettare le basi per la certificazione dell’aeromobile contro gli standard di sicurezza degli aerei commerciali. il prossimo grande traguardo sarà il volo di transizione in cui l’aereo si sposta dal decollo verticale al volo orizzontale.

Lilium progetta di produrre e far funzionare il lilium jet come parte di un rivoluzionario servizio di taxi aereo on-demand. la compagnia sta sviluppando un’app, simile a Uber, che consente ai passeggeri di localizzare la loro piattaforma di atterraggio più vicina e prenotare un taxi per farli volare su viaggi a corto raggio.

