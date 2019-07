Lightyear One Car, prototipo a pannelli solari

Se hai mai sognato un’auto indipendente dall’energia, il tuo sogno potrebbe presto diventare realtà. Questa estate, l’innovativa azienda olandese Lightyear ha fatto un salto nel futuro quando ha presentato il suo prototipo di autovettura solare a lungo raggio.

Il concetto “One” entra per soddisfare un’esigenza del mercato: un’auto potenzialmente in grado di guidare per centinaia di chilometri prima di essere caricata. Quindi, sì, questa è un’auto elettrica, anche se con miglioramenti a energia solare. Ma un passo alla volta.

Commercializzato come la prima versione a lungo raggio del suo genere, Lightyear’s One sembra una figura semi-futurista, perfettamente naturale, con le sue celle solari integrate sul cofano e sul tetto.

Secondo Lightyear, le celle solari sono in grado di generare un ulteriore 31-43 miglia di raggio giornaliero in determinate condizioni estive … cioè sole splendente.

Quindi, i residenti del sud-ovest prendono nota: i tuoi spostamenti quotidiani possono essere raggiunti solo con la luce del sole.

In media, il solare della vettura dovrebbe produrre circa 700 kWh di elettricità nell’arco dell’anno. Per la produzione di energia giornaliera, One riceve aiuto da quattro motori elettrici a ruote e una piccola batteria per fornire una gamma di 450 miglia.

I conducenti possono aspettarsi un tipico carico notturno di circa 249 miglia quando si utilizza una presa da 230V.

Lightyear prevede di lanciare i suoi primi 100 veicoli di produzione nel 2021. Gli acquirenti interessati possono prenotare uno dei 400 slot di costruzione ora per 135.352 $.

