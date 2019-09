Libertà di stampa in pericolo nel mondo

Tempo di lettura: 1 minuto

I giornalisti hanno affrontato a lungo attacchi, sia legali che fisici, per il loro lavoro di cronaca. Mentre le violazioni della libertà di stampa stanno aumentando in tutto il mondo, la One Free Press Coalition , un collettivo di editori di media di tutto il mondo, si è impegnata a difendere i giornalisti sotto attacco attirando consapevolezza sui casi che violano la libertà di stampa.

Ogni mese, la One Free Press Coalition evidenzia dieci casi che sono nuovi o che richiedono da tempo maggiore attenzione per consegnare gli autori alla giustizia.

La One Free Press Coalition è stata concepita durante una riunione dell’International Media Council al World Economic Forum.

I migliori redattori delle principali organizzazioni mediatiche si sono impegnati per far luce su una situazione di grande gravità per i giornalisti, minacciati in tutto il mondo.

Di seguito le testate giornalistiche che ne fanno parte:

AméricaEconomía

The Associated Press

Bloomberg Notizie

Boston Globe

BuzzFeed

CNN Money Svizzera

Corriere Della Sera

De Standaard

Deutsche Welle

Estadão

EURACTIV

The Financial Times

Forbes

Fortune

HuffPost

India Today

Insider Inc.

Le Temps

Medio Oriente Broadcasting Networks

Office of Cuba Broadcast Radio

al quarzo

Free Asia

Radio Free Europa e Europa e Europa Radio Liberty

Republik

Reuters

The Straits Times

Süddeutsche Zeitung

TIME

TV Azteca

Voice of America

The Washington Post

CABLATO

Yahoo News

Partner

Comitato per la protezione dei giornalisti

International Women’s Media Foundation

Fonte

