[Libertà di Stampa] Emmegipress sotto attacco shadow ban

Tempo di lettura: 1 minuto

Shadow ban (letteralmente «ban ombra», chiamato anche shadow banning, stealth ban, ghost ban o comment ghosting) è un termine proveniente dalla lingua inglese, utilizzato per riferirsi ad un’azione di moderazione che consente di nascondere un determinato utente da una comunità online, oppure di rendere invisibili i contenuti da lui pubblicati ad altri utenti.

Si differenzia dal ban propriamente detto, in quanto l’account o il profilo dell’utente interessato non viene bandito e/o eliminato dalla piattaforma e i suoi contenuti non vengono cancellati, ma resi non fruibili dagli altri utenti o da una parte di essi, oppure non visualizzati nelle funzioni di ricerca e/o dai feed delle notizie in evidenza (ovvero i cosiddetti trending topics). Inoltre, a differenza del ban vero e proprio, all’utente interessato non viene solitamente notificata l’azione di moderazione intrapresa nei suoi confronti. Ne consegue che l’utente in questione ne rimane completamente all’oscuro e/o non si accorge dello shadow ban.

Sebbene esempi di pratiche simili siano individuabili già a partire dagli anni ’70 e ’80[1], lo shadow ban è entrato nel dibattito pubblico nel secondo decennio del XXI secolo, con il diffondersi di Internet e dei social network.

Ad oggi raramente i fornitori di servizi sospettati di adoperare questa pratica ne ammettono apertamente il loro utilizzo.

Emmegi Press in questi giorni è stato oscurato in alcuni paesi esteri perché diffonde notizie veritiere, cioé contenuti ritenuti scomodi.

Questo divieto ombra cioé l’atto di bloccare totalmente o parzialmente il nostro contenuto in modo tale che non sarà immediatamente evidente, ovviamente è vietato.

Tuttavia non è facile accorgersi della situazione sino a quando dall’estero arrivano mail di ‘scomparsa’ del sito web on line.

…:…

Bruce Wilke & Staff -> Press Office, web marketing, communication, SEO, Telematic Dispatch, Video Reportage, other.