[Lettera al Presidente] Regione Toscana: Richiesta chiarimenti su attività motoria e sportiva

Gentile Presidente,

prima di tutto la ringraziamo per la sensibilità dimostrata nei confronti dei cittadini nel concedere l’attività motoria e sportiva.

Siamo però costretti a disturbarLa per una questione che può sembrare banale ma che, invece, ha una sua importanza nello svolgimento corretto dell’attività sportiva, al fine di non incorrere in sanzioni pecuniarie che, in questo periodo, sarebbero un aggravio notevole verso chi già versa in condizioni precarie economiche.

Dunque, in queste ore, numerosi ciclisti in Toscana, nei social stanno sollevando dubbi nella esatta indicazione della voce da spuntare sull’autocertificazione del 4 Maggio 2020, fra le 4 presenti.

In pratica chi svolge attività motoria o sportiva non sa quale delle due voci spuntare:

1. ‘situazione di necessità’ ?

oppure

2. ‘motivi di salute’?

In entrambi i casi necessaria al proprio benessere psico-fisico.

Nelle sottostanti sei righe quale dicitura scrivere ? ‘Attività motoria’ o ‘Attività sportiva’ ?

Inoltre quale provvedimenti vanno inseriti ?

Per quanto concerne specificare la destinazione, per chi fa sport in bicicletta (strada ed mtb), se durante l’itinerario il singolo ciclista decide un percorso alternativo, e, quindi, una meta differente, qualora viene fermato per un controllo, ben distante dalla location indicata nell’autocertificazione di destinazione (entro la regione), si incorre in sanzioni?

E’ possibile una ‘specifica’ autocertificazione della Regione Toscana, ove, lasciando la prima parte, si specifica:

1) il ciclista è iscritto ad una squadra amatoriale o professionale (indicando il nome, per il controllo dell’autorità di polizia),

2) il luogo di partenza/rientro (residenza),

3) l’attività motoria o sportiva (due voce separate),

4) i provvedimenti o l’ordinanza specifica all’attività motoria e/o sportiva,

E’ possibile una modifica all’ultima Ordinanza, o un’aggiunta interpretativa, a beneficio di tutti (ciclisti e operatori polizia), in modo da capire cosa fare/non fare?

Nel ringraziarLa per la attenzione, in attesa di una Sua cortese risposta, molto cordialmente la salutiamo.

Agenzia Stampa Emmegi – reporterspress.it

Ciclismo in tutte le sue forme, dall’amatoriale all’agonistico.

Direttore, Valerio Alberti – mail, ridersbiker@gmail.com