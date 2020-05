L’esercito segreto di Putin sta combattendo in Libia

Tempo di lettura: 3 minuti

Non esiste alternativa alla soluzione diplomatica in Libia, ha affermato Mosca. Ora gli esperti delle Nazioni Unite scoprono che una compagnia militare associata al Cremlino sta combattendo nella guerra civile.

Nel paese della Libia devastato dalla guerra civile , centinaia di mercenari di una compagnia di sicurezza russa stanno combattendo dalla parte del potente generale Chalifa Haftar, secondo un rapporto interno delle Nazioni Unite.

Un massimo di 800-1200 paramilitari del “gruppo Wagner” privato con legami con il Cremlino sono stati parcheggiati lì per combattere contro il governo appoggiato dalle Nazioni Unite a Tripoli. Questo si basa su un rapporto riservato di un comitato di esperti delle Nazioni Unite, i cui estratti sono disponibili per l’agenzia di stampa tedesca.

Dopo un colpo di stato sostenuto dalla NATO nel 2011 e la morte del sovrano di lunga data Muammar al-Gheddafi, il paese nordafricano è precipitato nel caos. Le truppe governative e le milizie alleate hanno combattuto violentemente con le unità di Haftar intorno alla capitale Tripoli per più di un anno. Finora nessuna delle parti ha avuto successo a lungo termine.

Secondo questo rapporto, i combattenti del “Gruppo Wagner” che furono schierati durante la guerra includevano esperti nel campo dell’artiglieria e degli attacchi aerei.

“Il tuo impegno ha funzionato come un moltiplicatore efficace per (Haftar)”, continua. Gli osservatori delle Nazioni Unite presumono 122 persone Wagner che sono state direttamente coinvolte nei combattimenti. 39 di questi appartenevano a un’unità cecchino. Dal 2018 al 2019, sono state identificate dozzine di voli da Mosca a est della Libia, che sono stati effettuati dalla compagnia stessa o per suo conto – nonostante un embargo sulle armi delle Nazioni Unite applicabile in Libia.

Secondo quanto riferito, il “Gruppo Wagner” è associato al governo russo per il presidente Vladimir Putin e si dice abbia combattuto in Siria, Ucraina e Repubblica centrafricana. Tre giornalisti russi che hanno fatto ricerche sul presunto uso di mercenari dalla loro terra natale nella Repubblica centrafricana nel 2018 sono stati uccisi sul lavoro. Lo sfondo dell’atto e le macchinazioni del “Gruppo Wagner” sono rimasti poco chiari.

Il governo libico del Primo Ministro Fajisal-Sarradsch, fondato nel 2015 e sostenuto dalle Nazioni Unite, non è mai stato in grado di consolidare il proprio potere nella lotta con il generale Haftar.

Centinaia di milizie operano nel paese ricco di petrolio e vi è di fatto un’anarchia in molte parti del paese. La guerra è diventata a lungo un conflitto per procura: Al-Sarradsch è supportato da Turchia, Qatar e Italia, Haftar tra l’altro da Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia e Russia .

Il Cremlino stesso era stato rassicurante pochi giorni prima di fronte a una nuova escalation nella lotta contro Tripoli. “Mosca rimane convinta che una soluzione possa essere raggiunta solo attraverso la comprensione politica e diplomatica tra tutte le parti”, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskow dell’agenzia Interfax. “Crediamo che non ci siano alternative per risolvere il problema.

” Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha sottolineato che non credeva che la Russia avesse alcuna influenza su Haftar.

La Germania aveva cercato di mediare nel conflitto. A metà gennaio il cancelliere Angela Merkel ha invitato i paesi partecipanti a una conferenza a Berlino. Alla fine c’era una dichiarazione con la quale gli stati si erano impegnati a rispettare l’embargo sulle armi delle Nazioni Unite. Da allora, la lotta per Tripoli è divampata solo più violentemente.

Secondo un rapporto dell’ONU dell’anno scorso, anche la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti (Emirati Arabi Uniti) e la Giordania hanno alimentato il conflitto con consegne illegali di armi – e mercenari di diversi paesi, tra cui la Siria, stanno combattendo su entrambi i fronti durante la guerra. Il capo delle Nazioni Unite António Guterres ha denunciato le consegne dagli Emirati Arabi Uniti e dall’Egitto a febbraio. Ha anche parlato di combattenti inviati dalla Turchia, mercenari del Sudan e membri di una compagnia militare russa privata.

Fonti utilizzate:

Agenzie di stampa Reuters e dpa

Emmegi Reporter Esteri – Mail, esteri@reporterspress.it