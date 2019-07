L’Egitto pubblica un catalogo del viaggio della Sacra Famiglia in Egitto

Il ministero delle antichità ha prodotto un catalogo del viaggio della Sacra Famiglia e delle principali tappe in Egitto, dal momento che sono partiti da Gerusalemme fino a quando sono tornati quattro anni dopo. Il catalogo è pubblicato sia in inglese che in arabo ed è suddiviso nei principali luoghi visitati dalla Sacra Famiglia dal Sinai fino all’Alto Egitto.

La Sacra Famiglia non si stabilì in un posto durante il loro viaggio di quattro anni. Si trasferirono dal Sinai dove si stabilirono per un po ‘ad Al-Arish, Tel Basta- che è globalmente nota per essere ricca di reliquie copte- e Samanoud.

Successivamente si trasferirono al Cairo, dove tre membri si stabilirono per un po ‘a Matareya, nel vecchio Cairo e a Maadi, prima di andare nell’Alto Egitto.

Non è sicuro per quanto tempo la famiglia è rimasta in ogni città. Tuttavia, le storie di solito dicono che sono rimasti per circa una settimana in ogni posto. Il periodo massimo in cui rimasero in qualsiasi luogo fu di 15 giorni, ad eccezione del monastero di al-Muharraq, dove rimasero per 185 giorni.

Il monastero della Beata Vergine Maria a Dronka, Assiut, è uno dei principali luoghi di culto cristiani che riceve dal 7 al 21 agosto ogni anno migliaia di persone. Si ritiene che questo sia il mese in cui la Sacra Famiglia è arrivata ad Assiut. Il monastero conduce masse e battesimi ogni giorno durante questo periodo.

Il monastero della Vergine Maria è alto 120 metri e offre ai suoi visitatori l’opportunità di godere di una magica vista panoramica sull’Assia occidentale. È davvero un posto bello e pacifico dove meditare.

La Sacra Famiglia venne in questo posto dopo essere fuggiti da Betlemme in Palestina. Attraversarono il deserto del Sinai e attraversarono quello che oggi è Al-Matareyah e Heliopolis al Cairo, finché non raggiunsero il monte Dronka ad Assiut.

