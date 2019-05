Legge internazionale

Le origini del diritto internazionale possono essere fatte risalire ai tempi antichi. Tra i primi esempi vi sono trattati di pace tra le città-stato mesopotamiche di Lagash e Umma nel 2100 aC circa, e un accordo tra il faraone egiziano Ramses II e il re ittita, Hattusilis III , fu concluso nel 1258 aEV. Patti interstatali e accordi di vario genere sono stati anche negoziati e conclusi da organizzazioni politiche in tutto il Levante, il subcontinente indiano, l’Iran e la Cina.

Grecia antica, che sviluppava nozioni basilari di governance e relazioni internazionali, contribuì alla formazione del sistema legale internazionale; molti dei primi trattati di pace mai registrati furono conclusi tra città-stato greche o stati vicini come l’Iran.

La struttura concettuale del diritto internazionale fu stabilita durante l’ Impero Romano . Il jus gentium (latino: “legge delle nazioni”) è stato inventato per governare lo status degli stranieri che vivono a Roma e dei rapporti tra stranieri e cittadini romani . Adottando il concetto greco di legge naturale – l’idea che certi diritti siano inerenti a tutti gli umani – i romani concepivano le jus gentiumas come universali. In contrasto con il diritto internazionale moderno, il concetto romano era in gran parte attribuito alle relazioni con e tra individui stranieri piuttosto che tra i politici come gli stati.

In seguito al crollo dell’Impero Romano d’Occidente nel quinto secolo dC, l’Europa subì frequenti guerre e instabilità politica per gran parte dei cinque secoli successivi. La costante ristrutturazione del potere politico ha portato allo sviluppo di varie regole sovranazionali volte a governare le relazioni estere e mantenere la pace e la stabilità. I primi esempi includono il diritto canonico , che governava le istituzioni ecclesiastiche e il clero in tutta Europa; la lex mercatoria (“legge del commerciante”), che riguardava commercio e commercio; e vari codici di diritto marittimo , come i Rotoli di Oléron (che hanno tratto dall’antica romana Lex Rhodia ) e ilLaws of Wisby (Visby), promulgato tra la lega anseatica dell’Europa settentrionale e la regione baltica.

I primi principi legali islamici riguardanti la condotta militare e il trattamento dei prigionieri di guerra sotto il primo Califfato sono considerati precursori del diritto internazionale umanitario . I numerosi requisiti su come i prigionieri di guerra dovrebbero essere trattati includono, ad esempio, la fornitura di riparo, cibo e vestiti, rispettando le loro culture e prevenendo qualsiasi atto di esecuzione, stupro o vendetta.

Alcuni di questi principi non sono stati codificati nel diritto internazionale occidentale fino ai tempi moderni.

La legge islamica sotto il primo Califfato istituzionalizzava le limitazioni umanitarie alla condotta militare, compresi i tentativi di limitare la severità della guerra, le linee guida per cessare le ostilità, distinguere tra civili e combattenti, prevenire inutili distruzioni e prendersi cura dei malati e dei feriti.

Durante il Medioevo , il concetto greco-romano di legge naturale fu combinato con i principi religiosi dal filosofo ebreo Mosè Maimonide (1135-1204) e dal teologo cristiano Tommaso d’Aquino (1225-1274). Ciò ha visto l’emergere della nuova disciplina del diritto delle nazioni, che è stato concepito come l’aspetto del diritto naturale applicato alle relazioni tra Stati sovrani.

Il diritto internazionale riguardava principalmente lo scopo e la legittimità della guerra, cercando di determinare ciò che costituiva una “guerra giusta “.

Questa teoria delle interruzioni di potere può anche essere trovata negli scritti dello statista e filosofo romano Ciceronee gli scritti di Sant’Agostino. Secondo la teoria dell’armistizio, la nazione che causò una guerra ingiustificata non poteva godere del diritto di ottenere o conquistare trofei che erano legittimi in quel momento.

