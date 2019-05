Legge informatica su Internet, la Giurisdizione

La giurisdizione è un aspetto della sovranità dello stato e si riferisce alla competenza giudiziaria, legislativa e amministrativa. Sebbene la giurisdizione sia un aspetto della sovranità, non è coestensiva con essa. Le leggi di una nazione possono avere un impatto extraterritoriale che estende la giurisdizione oltre i limiti sovrani e territoriali di quella nazione. Ciò è particolarmente problematico in quanto il mezzo di Internet non riconosce esplicitamente la sovranità e le limitazioni territoriali.

Non esiste una legge giurisdizionale internazionale uniforme di applicazione universale, e tali questioni sono generalmente una questione di conflitto di leggi, in particolare il diritto internazionale privato. Un esempio potrebbe essere dove i contenuti di un sito web sono legali in un paese e illegali in un altro. In assenza di un codice giurisdizionale uniforme, i professionisti del diritto sono generalmente lasciati con un problema di conflitto di leggi.

Un altro grosso problema del cyberlaw consiste nel considerare Internet come se fosse uno spazio fisico (e quindi soggetto alle leggi di una determinata giurisdizione) o comportarsi come se Internet fosse un mondo a sé stante (e quindi libero da tali restrizioni).

Coloro che preferiscono la seconda visione spesso sentono che il governo dovrebbe lasciare la comunità Internet per autoregolarsi. John Perry Barlow , ad esempio, si è rivolto ai governi del mondo e ha dichiarato: “Dove ci sono conflitti reali, dove ci sono torti, li identificheremo e li affronteremo con i nostri mezzi. Stiamo formando il nostro contratto sociale.

Sorgerà secondo le condizioni del nostro mondo, non del tuo, il nostro mondo è diverso “. Un’alternativa più equilibrata è la Dichiarazione della Cybersecession: “Gli esseri umani possiedono una mente, che sono assolutamente liberi di abitare senza vincoli legali.

La civiltà umana sta sviluppando la propria mente (collettiva). Tutto ciò che vogliamo è essere liberi di abitarlo senza vincoli giuridici, dal momento che ti assicuri che non possiamo farti del male, non hai alcun diritto etico di intromettermi nelle nostre vite.

Altri studiosi argomentano per un maggiore compromesso tra le due nozioni, come l’ argomentazione di Lawrence Lessig secondo cui “Il problema della legge è capire come si applicano le norme delle due comunità dato che il soggetto a cui applicare può essere in entrambi i posti contemporaneamente “(Lessig, Codice 190).

Con l’internazionalismo di Internet, la giurisdizione è un’area molto più delicata rispetto a prima, e le corti di diversi paesi hanno preso diverse opinioni in merito alla loro giurisdizione sugli articoli pubblicati su Internet o sugli accordi commerciali stipulati su Internet. Ciò può riguardare le aree del diritto contrattuale, degli standard commerciali e fiscali, attraverso le norme sull’accesso non autorizzato , la privacy dei dati e lo spamming a più aree politiche come la libertà di parola, la censura, la diffamazione o la sedizione.

Certamente, l’idea di frontiera che la legge non si applica in ” Cyberspace ” non è vera. Infatti, le leggi in conflitto provenienti da diverse giurisdizioni possono applicarsi, contemporaneamente, allo stesso evento. Internet non tende a chiarire i confini geografici e giurisdizionali, ma gli utenti di Internet rimangono in giurisdizioni fisiche e sono soggetti a leggi indipendenti dalla loro presenza su Internet. Come tale, una singola transazione può implicare leggi di almeno tre giurisdizioni:

le leggi dello stato / nazione in cui risiede l’utente,

le leggi dello stato / nazione che si applicano dove si trova il server che ospita la transazione, e

le leggi dello stato / nazione che si applicano alla persona o all’azienda con cui la transazione ha luogo.

Pertanto, un utente in uno degli Stati Uniti che effettua una transazione con un altro utente in Gran Bretagna tramite un server in Canada potrebbe teoricamente essere soggetto alle leggi di tutti e tre i paesi in relazione alla transazione in corso.

In termini pratici, un utente di Internet è soggetto alle leggi dello stato o della nazione in cui si reca online. Così, negli Stati Uniti, Jake Baker ha dovuto affrontare accuse penali per la sua e-condotte, e numerosi utenti di software di condivisione di file peer-to-peer sono stati oggetto di cause civili per violazione del copyright . Tuttavia, questo sistema si scontra con conflitti quando questi semi sono di natura internazionale.

In poche parole, la condotta legale in una nazione può essere decisamente illegale in un’altra. In effetti, anche norme diverse relative all’onere della provain un caso civile può causare problemi giurisdizionali. Ad esempio, una celebrità americana, che sostiene di essere insultata da una rivista americana online, affronta un difficile compito di vincere una causa contro quella rivista per diffamazione . Ma se la celebrità ha legami, economici o meno, in Inghilterra, lui o lei può fare causa per diffamazione nel sistema giudiziario inglese, dove l’ onere della prova per stabilire la diffamazione può rendere la causa più favorevole al querelante.

La governance di Internet è un problema vivo in sedi internazionali come l’ International Telecommunication Union (ITU) e il ruolo dell’attuale corpo di coordinamento statunitense, l’ Internet Corporation per i nomi e i numeri assegnati (ICANN) è stato discusso in sede ONU- Vertice mondiale sponsorizzato sulla società dell’informazione (WSIS) nel dicembre 2003.

Fonte