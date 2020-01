Le trasmissioni a cinghia sono più efficienti delle trasmissioni a catena?

Tempo di lettura: 1 minuto

Se hai mai girato la pedivella su una bici con trasmissione a cinghia , avrai notato che non girano liberamente come le bici con trasmissione a catena. In altre parole, c’è una resistenza extra nella trasmissione. Quanta resistenza è questa e come si confronta con una trasmissione a catena con diverse potenze? Scopriamolo.

Le cinture offrono alcuni vantaggi rispetto alle catene: una maggiore durata (30.000 km!), Poca o nessuna manutenzione della trasmissione (senza lubrificante o sgrassatore), funzionamento silenzioso e anche un peso inferiore. Funzionano particolarmente bene per i viaggi in bicicletta; è bello vedere che ora ci sono oltre 40 produttori di bici da turismo con bici a cinghia nella loro gamma.

I principali svantaggi delle cinture sono la necessità di un telaio per bici specifico per la cintura, le parti sono difficili da trovare nei negozi e c’è un costo iniziale più elevato.

Nel 2016 una società ha condotto un test molto interessante per determinare l’efficienza di una trasmissione a cinghia Gates, rispetto a una trasmissione tipica a catena. Si è scoperto che, a seconda della potenza erogata, entrambe le cinghie e le catene possono essere più efficienti.

