Le relazioni Londra-Pechino peggiorano per Hong Kong

La Gran Bretagna ha accusato la Cina di strangolare le libertà di Hong Kong con una nuova legge di sicurezza “grave e profondamente inquietante”; l’ambasciata di Pechino a Londra ha definito quanto sopra una violazione del diritto internazionale e ha avvertito: “Ci opponiamo fermamente a questo e ci riserviamo il diritto prendere le misure corrispondenti “.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha detto ai giornalisti che “il Regno Unito dovrebbe sopportare qualsiasi conseguenza causata da questo … Le questioni di Hong Kong sono affari interni della Cina e nessun paese ha alcun diritto di intervenire”.

Il segretario agli Esteri del Regno Unito, Dominic Raab, che rappresenta i cittadini britannici d’oltremare (BNO), ha ammesso potrebbe fare ben poco se la Cina tentasse di impedire ad Hong Kong di andarsene dagli affari.

La crisi di Hong Kong è l’ultima battuta d’arresto delle relazioni della Gran Bretagna con la Cina, tra una rissa rabbiosa per il ruolo di Huawei nella rete 5G e un atteggiamento incallito di molti parlamentari a seguito della pandemia di coronavirus – solo cinque anni dopo che David Cameron ha proclamato un’era d’oro di relazioni con la Cina.

La Cina non ha detto come potrebbe vendicarsi, ma ha recentemente colpito l’Australia con una serie di tariffe, divieti di esportazione e avvertimenti contro i viaggi e gli studi nel paese dopo aver condotto richieste globali per un’indagine sul coronavirus.

L’Australia ha dichiarato oggi che sta prendendo in considerazione un’offerta di cittadinanza simile, mentre Taiwan ha aperto un ufficio per aiutare i cittadini di Hong Kong per rifugiarsi.

L’ambasciata cinese a Londra ha sottolineato che “tutti i connazionali cinesi residenti a Hong Kong sono cittadini cinesi”, compresi quelli in possesso del passaporto nazionale britannico (oltremare), sono cittadini cinesi”, ha detto Zhao.

La Gran Bretagna considera la nuova legge sulla sicurezza come una violazione del trattato del 1984 che concordava i termini del passaggio di consegne – ma la Cina lo considera un documento storico senza validità oggi.

L’articolo 38 della legge sembra addirittura rivendicare la giurisdizione su “ogni persona sul pianeta” per presunti crimini di sicurezza nazionale, commessi all’estero.

Hong Kong tornò in Cina nel 1997 con un accordo noto come “un paese, due sistemi” che manteneva diritti come la libertà di parola e un sistema giudiziario indipendente sconosciuto sulla terraferma. Pechino ha promesso di preservare lo stile di vita della città almeno fino al 2047- ma i critici affermano che il suo status speciale è ormai morto.

È arrivato alla vigilia del 23 ° anniversario della consegna di Hong Kong alla Cina e i critici affermano che ha promesso di rispettare le libertà dei suoi cittadini.

Gli attivisti sostengono che la formula “un paese, due sistemi”, intesa a garantire le libertà di Hong Kong fino al 2047, ora è morta – ma la Cina insiste sul fatto che la legge è un affare interno che prende di mira solo una manciata di “piantagrane”.

Il Regno Unito ha aggiornato i suoi consigli di viaggio su Hong Kong, affermando che esiste un “aumentato rischio di detenzione e espulsione”. Ha consigliato ai britannici di “evitare proteste e manifestazioni”. I leader politici di tutto lo spettro hanno condannato la repressione della Cina, che è arrivata più rapidamente di quanto si aspettasse.

Ma Rod Wye, del gruppo di esperti della Chatham House, ha affermato che a Pechino non importerà nulla perché sfrutta l’instabilità globale e le fratture che si aprono tra le potenze occidentali.

‘Gli Stati Uniti e l’UE si stanno muovendo in diverse direzioni in molte aree.

“Le espressioni di preoccupazione certamente non cambieranno un po ‘l’intenzione cinese.”

Questo articolo è stato adattato dalla sua fonte originale.

Via SyndiGate.info

Reporter Freelance EUROPA – Mail, redazione@reporterspress.it