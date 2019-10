Le proteste di Global Extinction Rebellion iniziano in Australia

Tempo di lettura: 3 minuti

Gli attivisti della Ribellione all’estinzione hanno iniziato a riunirsi nelle città di Australia e Nuova Zelanda per dare il via a una quindicina di disobbedienza civile globale, chiedendo ai governi di intervenire con urgenza sui cambiamenti climatici. I manifestanti hanno tenuto una veglia di meditazione silenziosa sui gradini del parlamento statale a Melbourne lunedì presto prima di una marcia attraverso la città del sud dell’Australia.

A Sydney, centinaia di manifestanti hanno organizzato un sit-in su una trafficata strada nel centro della città, mentre un piccolo gruppo di attivisti si è chiuso in un ponte a Brisbane.

Nel frattempo i manifestanti hanno chiuso una parte di Wellington, la capitale della Nuova Zelanda, incatenandosi a un’auto rosa brillante.

Furono l’inizio di interruzioni pianificate in 60 città di tutto il mondo nelle prossime due settimane da Extinction Rebellion , che avverte di una “apocalisse” ambientale incombente.

Migliaia di persone dovrebbero unirsi agli eventi questa settimana in Australia, tra cui una messa in scena dell’apicoltura, una parata di nudo e una processione funebre per il pianeta.

“Abbiamo provato petizioni, pressioni e marce, e ora il tempo sta per scadere”, ha detto l’attivista australiana Jane Morton.

“Non abbiamo altra scelta che ribellarci fino a quando il nostro governo non dichiarerà un’emergenza climatica ed ecologica e intraprenderà le azioni necessarie per salvarci”.

L’Australia è governata da un governo conservatore che ha resistito all’azione globale per combattere i cambiamenti climatici, sostenendo allo stesso tempo le redditizie esportazioni di carbone.

Il primo ministro Scott Morrison il mese scorso ha snobbato un vertice sul clima delle Nazioni Unite dopo che non era stato invitato a parlare per mancanza di nuovi annunci sul clima.

“I nostri governi ci mentono sullo stato del clima e sull’emergenza ecologica”, ha detto all’attivista Christine Canti, attivista del clima di Melbourne.

“Ho quattro bambini piccoli e voglio essere in grado di guardarli negli occhi e dire loro quando ho scoperto l’entità e la gravità della crisi … Ho fatto assolutamente tutto il possibile per essere in grado di provare e capovolgilo “.

Le tattiche di estinzione della ribellione in Australia hanno spinto gli alti politici conservatori a chiedere la riduzione dei pagamenti sociali dei manifestanti e le denunce pubbliche.

“La gente dovrebbe prendere questi nomi e le foto di queste persone e distribuirle il più ampiamente possibile in modo che possiamo vergognare queste persone”, ha detto alla radio la settimana scorsa il miniser degli Affari interni australiano Peter Dutton, riferendosi ai manifestanti di Extinction Rebellion.

Nello stato del Queensland, nel nord dell’Australia, sede di enormi miniere di carbone e dell’elettorato di Dutton, vengono prese in considerazione sanzioni più severe in risposta alla loro interruzione regolare del traffico nelle ore di punta.

– “Brucia il capitalismo, non la benzina” –

Extinction Rebellion ha programmato proteste non violente principalmente in Europa, Nord America e Australia nelle prossime due settimane.

Gli eventi si terranno anche in India, Buenos Aires e Città del Capo.

Una “cerimonia di apertura” della domenica sera ha attirato centinaia di persone nel centro di Londra, dove sono in atto piani per chiudere i siti chiave, compresi i ponti di Westminster e Lambeth, oltre alle proteste al di fuori dei dipartimenti governativi chiave.

Centinaia di attivisti si sono barricati all’interno di un centro commerciale di Parigi per ore durante il fine settimana, aprendo striscioni con slogan come “Brucia il capitalismo, non benzina” sopra i ristoranti e le boutique di moda.

A Delhi, una delle città più inquinate del mondo, dozzine di manifestanti hanno organizzato un altro evento preliminare domenica forando un “die-in” su una strada nel cuore della capitale dell’India.

Alzando le mani coperte di vernice rossa e segni come “Non esiste un pianeta B”, hanno invitato il governo indiano ad agire per affrontare i cambiamenti climatici.

“Non so se avrò un futuro o no”, ha detto a AFP Vansha Jain, 17 anni.

“Voglio sapere di avere un futuro. Perché ho sogni, sono ambizioso. Voglio essere cose, voglio fare cose.”

Extinction Rebellion è stata fondata lo scorso anno in Gran Bretagna da accademici ed è diventata uno dei movimenti ambientali in più rapida crescita al mondo.

Gli attivisti vogliono che i governi dichiarino un’emergenza climatica ed ecologica, riducano le emissioni di gas serra a zero entro il 2025, fermano la perdita di biodiversità e siano guidati da nuove “assemblee dei cittadini su clima e giustizia ecologica.

