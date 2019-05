Le politiche fiscali italiane dopo le elezioni europee del Maggio 2019

La forte dimostrazione da parte di Lega, il partito guidato da Matteo Salvini, alle elezioni europee solleva nuove domande sull’impegno dell’Italia verso una politica fiscale disciplinata, mentre il governo di coalizione si avvia a colloqui sul bilancio del 2020. L’esito dei prossimi negoziati sul bilancio con l’UE sarà molto rilevante per le prospettive di rating sovrano dell’Italia.

Le elezioni europee in Italia il 26 maggio hanno visto la Lega arrivare al primo posto – con una quota del 34% – che rappresenta una vittoria significativa rispetto al socio della coalizione Five Star Movement (M5S), quest’ultimo che ha ricevuto il 17%.

I prossimi negoziati con l’UE sul bilancio per il 2020 potrebbero essere controversi come i disaccordi dello scorso anno sul bilancio del 2019.

Nel dicembre 2018, Scope ha declassato il rating sovrano dell’Italia a BBB +, da A-, e ha assegnato un Outlook stabile. A un livello di rating BBB +, la valutazione di Scope sull’Italia è di 1-2 tacche superiore a quella dei suoi omologhi statunitensi, e tre tacche al di sopra del livello non investment grade. La prossima data di revisione programmata di Scope per l’Italia arriva il 2 agosto.

Le prospettive per le finanze pubbliche dell’Italia sono estremamente sensibili a qualsiasi deterioramento fiscale che potrebbe derivare dal prossimo bilancio per il 2020 e dai futuri bilanci entro il 2023, data in cui scadrà l’attuale mandato in carica del governo – a meno che non venga presa la decisione di tenere elezioni prima di allora .

“Prevediamo un deficit fiscale del 2019 del 2,6% del PIL, che segnerà un deterioramento dal 2,1% nel 2018”, afferma Dennis Shen, analista principale presso Scope in Italia. “Questo presuppone una crescita del 2019 di appena lo 0,2% – anche se questa ipotesi di crescita rappresenta una leggera revisione al rialzo da una previsione precedente di crescita dello 0% per quest’anno”.

Le previsioni di disavanzo e crescita incorporano gli impatti del decreto “crescita decreto” e “sblocca cantieri” annunciato lo scorso mese, accanto all’attivazione dello 0,1% del PIL di tagli alla spesa riservati in caso di sotto performance fiscale.

“Un deficit del 2,6% del PIL nel 2019 rappresenterebbe una significativa sottoperformance del deficit del 2,0% del PIL che il governo aveva concordato con la Commissione europea lo scorso dicembre”, afferma Shen.

Scope prevede una traiettoria leggermente rialzista per il rapporto debito / PIL, con il debito pubblico che raggiunge il 133,8% del PIL entro il 2021, dal 132,2% nel 2019, ipotizzando un deficit fiscale elevato nel 2019-21, una crescita reale dello 0,2%, 0,6% e 0,75% nel 2019, 2020 e 2021 rispettivamente, e le condizioni di finanziamento sono mantenute costanti agli attuali rendimenti BTP (2,7% alla scadenza a 10 anni, 1,9% sui 5 anni).

“Il rischio è che il rapporto debito / PIL dell’Italia rimarrà approssimativamente stagnante durante anni di crescita economica globale come al momento, solo per peggiorare significativamente la prossima crisi finanziaria”, afferma Giacomo Barisone, amministratore delegato dei rating sovrani di Scope.

“Riteniamo che le ultime previsioni del governo per un rapporto debito / PIL decrescente dal 2020 in poi (al 130,2% entro il 2021) siano troppo ottimistiche”, afferma Barisone.

“Il deterioramento delle dinamiche fiscali dell’Italia espone l’Italia al rischio di una procedura per i disavanzi eccessivi raccomandata dalla Commissione europea – ora con le elezioni europee fuori dai soliti”, osserva Shen.

“Il margine di manovra dell’Italia nei prossimi colloqui di bilancio per il 2020 con l’UE sarà inferiore a quello che l’Italia aveva lo scorso anno durante i negoziati sul bilancio 2019 – semplicemente come punto di partenza per il deficit dell’Italia ormai prossimo al limite del 3% del PIL” dice Shen. Il rischio di una procedura per i disavanzi eccessivi si riferisce alle violazioni del criterio del debito dell’UE, data la significativa revisione al rialzo dei dati sul disavanzo, la continua inosservanza della regola del freno all’indebitamento e i limitati progressi dell’Italia verso il suo obiettivo a medio termine di un bilancio in pareggio. termini strutturali (che richiedono un miglioramento del disavanzo strutturale annuale di circa lo 0,6% del PIL).

Nell’accordo di dicembre con la Commissione europea, si è ipotizzato che l’Italia avrebbe mantenuto il suo disavanzo strutturale invariato nel 2019 dopo l’esclusione di determinate spese in virtù di clausole di flessibilità. Il deficit strutturale aumenterà invece nel 2019, aumentando ogni anno dal 2015.

La Commissione europea prevede che il deficit di bilancio dell’Italia raggiunga il 3,5% del PIL nel 2020; l’FMI vede arrivare il 3,4% l’anno prossimo. Tuttavia, Scope osserva che tali proiezioni per una deviazione di questa scala potrebbero essere prevenute nel caso in cui il governo temperasse gli obiettivi di politica espansiva entro la fine dell’anno, anche sotto la pressione dell’UE e del mercato.





