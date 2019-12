Le piccole nano particelle sono misurabili

Tempo di lettura: 2 minuti

Le nanoparticelle svolgono un ruolo gigantesco nella vita, anche quando la maggior parte degli acquirenti non è a conoscenza della loro presenza. Forniscono componenti importanti nelle lozioni solari, prevengono il fungo del piede dell’atleta nei calzini e combattono i microbi sulle bende. Migliorano i colori delle caramelle apprezzate e conservano lo zucchero a velo su ciambelle polverose. Sono anche utilizzati in farmaci superiori che si concentrano su particolari forme di cellule nei trattamenti antitumorali.

