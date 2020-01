Le piante sulla scrivania possono aiutare a ridurre lo stress

Tempo di lettura: 2 minuti

Un recente studio dell’Università di Hyogo ha rivelato una soluzione per ridurre lo stress, ovvero piante in vaso sul posto di lavoro. Inoltre è importante trascorrere del tempo all’aperto e intorno alla natura, poiché ciò ha dimostrato di essere benefico per la salute mentale generale.

Anche se è difficile farlo mentre si è al lavoro, questo studio ha esaminato quanto possano essere utili le piante da interno per quei dipendenti che sono chiusi all’interno del lavoro tutto il giorno conducendo il loro studio in un ambiente di ufficio reale con dipendenti, piuttosto che in un laboratorio, per determinare la quantità di sollievo che hanno provato dopo aver iniziato a sentirsi stanchi sul lavoro; è stata anche considerata l’interazione passiva con le piante.

Livelli di stress psicologico e fisiologico sono stati osservati da 63 dipendenti prima e dopo che una piccola pianta in vaso è stata posizionata su ciascuna delle loro scrivanie; a ciascun dipendente è stato chiesto di fare una breve pausa di 3 minuti ogni volta che hanno iniziato a sentirsi stressati, affaticati o stanchi durante il lavoro.

Lo studio consisteva in 2 parti: la fase di controllo in cui i dipendenti lavoravano normalmente senza impianti e la fase sperimentale in cui a ciascun dipendente veniva assegnato un impianto da mantenere sui propri banchi; test standard sono stati utilizzati per misurare i livelli di stress psicologico dei dipendenti.

I risultati hanno mostrato che la stragrande maggioranza dei dipendenti mostrava una frequenza cardiaca significativamente più bassa dopo 3 minuti di pausa e l’interazione con le loro piante, il che indica un notevole calo dei livelli di stress.

Le interazioni dei dipendenti con i loro impianti sono state suddivise in 2 categorie: prendersi cura attivamente e guardarlo intenzionalmente ogni volta che sono stressate; e passivo semplicemente avendo vicino al loro monitor. I partecipanti hanno potuto scegliere tra 6 opzioni di piante: piante bonsai, echeveria, cactus, aria, kokedama o fogliame.

È stato notato che solo la vista della pianta era sufficiente per aiutare a lenire un dipendente; i livelli di ansia dei dipendenti sono diminuiti considerevolmente dopo che le piante sono state introdotte in ufficio, i risultati sono stati veri in tutte le fasce d’età indipendentemente dal tipo di piante che avevano.

La prossima volta ti senti stressato perché non andare al tuo vivaio locale e raccogliere una piccola pianta in vaso per la tua scrivania. Forse trascorri un po ‘di tempo a passeggiare in un parco locale per rilassarti mentre ci sei, un po’ di fogliame in vaso e un po ‘di tempo nella natura potrebbe essere proprio quello che ti serve.

