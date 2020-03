Le donne contribuiscono al commercio estero della Turchia

Tempo di lettura: 1 minuto

Diciannove donne, che lavorano sotto l’egida del Foreign Relations Committee (DEIK) della Turchia, gestiscono le relazioni commerciali estere della Turchia con diversi paesi, ha detto il capo di DEIK, Nail Olpak.

Il numero di presidenti donne è salito da 14 a 19 nell’ultima assemblea generale di DEIK a gennaio 2019.

“Le presidenti contribuiscono ad aumentare gli investimenti bilaterali e raggiungere obiettivi commerciali con 19 paesi, che equivalgono a un volume d’affari di 40 miliardi di dollari.”

“Vediamo che nessuna società, in cui le donne non svolgono un ruolo attivo soprattutto nel settore degli affari. Le donne turche saranno sempre la chiave per lo sviluppo del nostro paese in ogni campo”.

Fonte locale

