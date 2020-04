Le conseguenze sulla salute mentale di COVID-19 e il distanziamento fisico

Tempo di lettura: 4 minuti

I disastri su vasta scala, siano essi traumatici (ad es. Attacchi del World Trade Center o sparatorie di massa), naturali (ad es. Uragani) o ambientali (ad es. Spargimento di petrolio di Deepwater Horizon), sono quasi sempre accompagnati da aumenti della depressione, post-traumatici disturbo da stress (PTSD), disturbo da uso di sostanze, un’ampia gamma di altri disturbi mentali e comportamentali, violenza domestica e abusi su minori.

Ad esempio, il 5% della popolazione colpita dall’uragano Ike nel 2008 ha soddisfatto i criteri per il disturbo depressivo maggiore nel mese successivo, all’uragano; 1 adulto su 10 a New York City ha mostrato segni del disturbo nel mese successivo agli attacchi dell’11 settembre.

Quasi il 25% dei newyorkesi ha riferito un aumento dell’uso di alcol dopo gli attacchi.

Le comunità colpite dalla fuoriuscita di petrolio di Deepwater Horizon hanno mostrato segni di depressione e ansia clinicamente significative.

L’epidemia di SARS è stata anche associata ad aumenti di PTSD, stress e disagio psicologico in pazienti e clinici.

Per tali eventi, l’impatto sulla salute mentale può verificarsi immediatamente dopo e quindi persistere per lunghi periodi di tempo.

Nel contesto della pandemia COVID-19, sembra probabile che ci saranno sostanziali aumenti di ansia e depressione, uso di sostanze, solitudine e violenza domestica; e con le scuole chiuse, esiste una possibilità molto reale di un’epidemia di abusi sui minori.

Questa preoccupazione è così significativa che il Regno Unito ha emesso una guida psicologica di pronto soccorso da parte di Mental Health UK.

Sebbene la letteratura non sia chiara sulla scienza della prevenzione a livello di popolazione, ci porta a concludere che 3 passi, presi ora, possono aiutarci a prepararci in modo proattivo all’inevitabile aumento delle condizioni di salute mentale e delle sequele associate che sono le conseguenze di questa pandemia.

Innanzitutto, è necessario pianificare l’inevitabilità della solitudine e delle sue sequele mentre le popolazioni isolano fisicamente e socialmente e sviluppare modi per intervenire.

L’uso delle tecnologie digitali può colmare la distanza sociale, anche mentre sono in atto misure di distanziamento fisico. 8

Strutture normali in cui le persone si riuniscono, sia luoghi di culto, palestre, sia studi di yoga, possono condurre attività online secondo un programma simile a quello che era in atto prima del distanziamento sociale.

Alcuni ambienti di lavoro stanno creando uno spazio di lavoro virtuale in cui le persone possono lavorare e connettersi tramite connessioni video, quindi non sono praticamente sole.

I datori di lavoro dovrebbero garantire che ogni dipendente riceva un raggio di azione quotidiano durante la settimana lavorativa, attraverso un supervisore o un sistema di amici, solo per mantenere i contatti sociali.

Molti osservatori notano che la divulgazione che coinvolge voce e / o video è superiore all’e-mail e ai messaggi di testo.

Dovrebbero essere compiuti ulteriori sforzi per garantire connessioni con le persone che sono generalmente emarginate e isolate, compresi gli anziani, gli immigrati privi di documenti, i senzatetto e quelli con malattie mentali.

I social media possono anche essere utilizzati per incoraggiare i gruppi a connettersi e indirizzare le persone verso risorse di fiducia per il supporto della salute mentale.

Queste piattaforme possono anche migliorare le funzioni di check-in per fornire un contatto regolare con le persone e per consentire alle persone di condividere con gli altri informazioni sul loro benessere e le loro esigenze in termini di risorse.

Anche con tutte queste misure, ci saranno ancora segmenti della popolazione solitari e isolati.

Particolarmente rilevanti in questo caso sono le procedure di sviluppo e attuazione, in particolare per i bambini che non vanno a scuola, garantendo che abbiano accesso al normale lavoro programmato.

I sostituti online delle routine quotidiane, come menzionato sopra, possono essere estremamente utili, ma non tutti i bambini hanno accesso a tecnologie che consentono la connettività remota.

Sono necessari approcci per garantire la struttura, la continuità dell’apprendimento e la socializzazione per mitigare gli effetti dei rifugi a breve e lungo termine in atto.

In secondo luogo, è fondamentale disporre di meccanismi per la sorveglianza, la segnalazione e l’intervento, in particolare per quanto riguarda la violenza domestica e l’abuso di minori.

Le persone a rischio di abuso possono avere limitate opportunità di denunciare o chiedere aiuto, quando i requisiti di rifugio sul posto richiedono una convivenza prolungata a casa e limitano i viaggi fuori casa.

I sistemi dovranno bilanciare la necessità del distanziamento sociale con la disponibilità di luoghi sicuri per le persone a rischio, per dare seguito alle segnalazioni di problemi.

Terzo, è tempo di rafforzare il nostro sistema di salute mentale in preparazione delle inevitabili sfide scatenate dalla pandemia di COVID-19.

L’assistenza graduale, la pratica di fornire il trattamento più efficace e meno dispendioso in termini di risorse ai pazienti bisognosi, e quindi di passare a un trattamento più pesante in base alle esigenze dei pazienti, è un approccio utile.

Ciò richiederà che i sistemi siano entrambi ben progettati e ben preparati per fornire questa assistenza ai pazienti, dallo screening al trabocco della malattia mentale che inevitabilmente emergerà da questa pandemia.

Aumentare il trattamento nel mezzo della crisi richiederà un pensiero creativo.

Le comunità e le organizzazioni potrebbero prendere in considerazione la formazione di gruppi non tradizionali per fornire il primo soccorso psicologico, aiutando a insegnare al pubblico laico a fare il check-in tra loro e fornire supporto.

Anche i piccoli segni che qualcuno si preoccupa potrebbe fare la differenza nelle prime fasi dell’isolamento sociale.

Le visite di telemedicina alla salute mentale, le visite di gruppo e l’erogazione di cure tramite piattaforme tecnologiche saranno componenti importanti dell’assistenza graduale sia per la gestione delle crisi acute sia per una comunicazione e un supporto più sistematici. E i sistemi sanitari, sia del settore pubblico che di quello privato, dovranno sviluppare meccanismi per la ricarica e la consegna di medicinali essenziali, compresi quelli psichiatrici.

Questo difficile momento nel tempo offre comunque l’opportunità di far progredire la nostra comprensione di come fornire un servizio di pronto soccorso psicologico incentrato sulla prevenzione, a livello di popolazione e in effetti a livello nazionale e di uscire da questa pandemia con nuovi modi di farlo .

La pandemia mondiale COVID-19 e gli sforzi per contenerla rappresentano una minaccia unica e dobbiamo riconoscere la pandemia che la seguirà rapidamente, quella della malattia mentale e comportamentale, e attuare i passaggi necessari per mitigarla.

Autore : Sandro Galea, MD, Office of the Dean, Boston University School of Public Health.

