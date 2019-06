Le borse che solleveranno i tuoi ‘look’ quest’estate sono di Bvlgari e Avellaneda

Il designer spagnolo ha disegnato una capsule collection con il marchio romana che unisce il meglio di ogni casa, e che si materializza in due borse destinate a diventare leggenda. Il primo, una versione del classico Serpenti per sempre. La seconda, una riedizione di Serpenti diamante Blast , più grande dell’originale e l’iconica tre – dimensionale matelassé motivo e una cinghia di metallo che si ispira otto – stella a cinque punte di negozio firma in via Condotti.

Meglio di tutti? Che le borse siano disponibili in due diverse combinazioni. Il primo, in agata lino con bordi in cuore rosso rubino e granato romano. Il secondo, in agata caramellata con bordi in agata nera e bianca. Ed entrambi sono perfetti per dare il tocco finale agli outfit “cool”.

La bellezza è negli interni, Avellaneda progettato ad hoc fodera in pelle Nappa con motivi vegetali, floreali e un serpente gioielli ispirati Serpenti Bulgari , che sembra a muoversi intorno al giardino disegnato.

Fashion & Style

Un modo di vivere – Uno stile di vita

redazione@wayoflifemagazine.com