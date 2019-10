Le bevande dietetiche aumentano il rischio di diabete di tipo 2

Tempo di lettura: 2 minuti

Le bevande come concentrati di succo di frutta, la cola, il tonico, il pop, la soda, la limonata e il punch alla frutta, solo per citarne alcuni sono bevande considerate come una principale fonte di zuccheri e calorie aggiunti, nella dieta degli Stati Uniti. In altri paesi, il consumo di bevande zuccherate sta aumentando in modo significativo a causa della diffusa commercializzazione e dell’urbanizzazione delle bevande nei supermercati.

Nella rivista Diabetes Car e pubblicato uno studio che descrive gli effetti a lungo termine nel consumo di bevande dolcificate artificialmente (ASB) e bevande dolcificate con zucchero (SSB), e la sua connessione con il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 .

Il team ha scoperto che bere più bevande dolcificate artificialmente, in alternativa alle bevande dolcificate con zucchero, come la soda e i succhi di frutta, aumenta il rischio di diabete di tipo 2, che è una condizione cronica in cui il livello di zucchero nel sangue aumenta.

Lo studio ha rivelato che coloro che aumentano il consumo di bevande zuccherate possono avere un rischio maggiore di avere il diabete di tipo 2. Esistono due tipi di bevande zuccherate: bevande dolcificate con zucchero (SSB) come bibite e succhi di frutta e bevande dolcificate artificialmente (ASB), come bevande dietetiche.

I ricercatori hanno scoperto che coloro che bevevano più SSB avevano un rischio maggiore di diabete di tipo 2. L’aumento del rischio era vero anche per coloro che bevevano ASB, spesso etichettati come bevande dietetiche. Il rischio di diabete si riduceva quando una porzione giornaliera della bevanda zuccherata veniva sostituita con acqua, tè o caffè.

Il team di ricercatori ha scoperto che coloro bevevano più di due bevande zuccherate ogni giorno avevano il doppio delle probabilità di sviluppare il diabete.

Tuttavia, hanno scoperto che sostituire le bevande zuccherate con acqua, tè o caffè può aiutare a ridurre il rischio dal 2 al 10 percento.

“I risultati dello studio sono in linea con le attuali raccomandazioni per sostituire le bevande zuccherate con bevande non caloriche prive di edulcoranti artificiali. Sebbene i succhi di frutta contengano alcuni nutrienti, il loro consumo dovrebbe essere moderato” ha detto Frank Hu, autore dello studio e professore di nutrizione ed epidemiologia.

Il diabete di tipo 2 è una condizione cronica che si verifica quando il pancreas non produce quantità adeguate di insulina o il corpo non può utilizzarlo efficacemente. In tutto il mondo, ci sono circa 422 milioni di persone che hanno il diabete nel 2014, rispetto ai 108 del 1980.

Il diabete è una delle principali cause di molte complicazioni come ictus, infarto, insufficienza renale, cecità e amputazione degli arti inferiori. Almeno 1,6 milioni di persone sono morte a causa del diabete nel 2016.

Le bevande zuccherate in genere contengono da 7 a 10 cucchiaini da tè pieni di zucchero. In prospettiva, un cucchiaino di zucchero è di circa 4,2 grammi.

Oltre alle bibite gassate, anche le bevande energetiche contengono zuccheri aggiunti. Queste bevande contengono tanto zucchero quanto le bibite, ma contengono anche caffeina che può aumentare la pressione sanguigna.

Alcuni prodotti contengono anche ingredienti sconosciuti i cui effetti sulla salute a lungo termine non sono ancora stati esplorati o identificati.

