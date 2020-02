Le auto a guida autonoma non sono una realtà a breve termine

Tempo di lettura: 1 minuto

Le case automobilistiche stanno iniziando a rendersi conto di quanto sia difficile realizzare un’auto completamente autonoma pronta per il mercato. A tal proposito l’amministratore delegato, della divisione di guida autonoma di Volkswagen, ha recentemente ammesso che l’autonomia di livello 5 – cioè il pieno controllo informatico del veicolo con limiti zero – potrebbe in realtà non accadere mai.

Una rapida introduzione alle regole internazionali SAE ormai standard del settore su come discutere le capacità di guida autonoma: il livello 0 non è affatto automazione.

Il livello 1 è assistenza parziale con alcuni aspetti della guida, come il mantenimento della corsia o il controllo adattivo della velocità di crociera.

Il livello 2 è un passo avanti verso i sistemi che possono assumere il controllo del veicolo in determinate situazioni, come il pilota automatico di Tesla o la Super Cruise di Cadillac, pur richiedendo al guidatore di prestare attenzione.

Superalo e entriamo nel regno della speculazione: il Livello 3 promette il pieno controllo del computer in condizioni definite durante un viaggio, il Livello 4 espande quello di iniziare la tecnologia autonoma limitata solo da salvaguardie virtuali come un geofence, e il Livello 5 è il esperienza totale, ovunque, semplicemente premendo un pulsante.

Seduto con WardsAuto al Consumer Electronics Show di Las Vegas la scorsa settimana, Alex Hitzinger della VW Autonomy ha affermato che il Livello 4 potrebbe essere il limite realistico per ciò che le case automobilistiche possono costruire. Non era timido nel sottolineare la relativa difficoltà di provare per la piena autonomia di Livello 5.

Fonte : thedrive.com

