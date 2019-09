Lavoro minorile, il costo della barretta di cioccolato

Tempo di lettura: 3 minuti

Due economisti statunitensi hanno calcolato quanto dovrebbe essere aumentato il prezzo del cacao in modo che continui a offrire gli stessi benefici ai suoi produttori senza la necessità di impiegare bambini, meno costoso e più gestibile: 2,8%. Questo è il prezzo di un bambino fuori dalla scuola per farlo lavorare nei campi.

Jeff Luckstead e Lawton L. Nalley hanno progettato un modello economico per calcolare l’impatto sul mercato di questo commercio più equo. Abbiamo progettato una famiglia/fattoria modello, in cui i ricavi sono generati dalla coltivazione del cacao. Un lavoro in si possono utilizzare gli adulti della famiglia, i bambini o lavoratori a pagamento”, spiega Luckstead.

Questo 2,8% si riferisce all’aumento che ne deriverebbe dopo aver eliminato le forme di lavoro infantile più “estreme” (che includono mansioni pericolose o un periodo lavorativo superiore a 42 ore settimanali), mentre rimuovere i “normali” (tra 14 e 42 ore) aumenterebbe fino al 12%, mentre escludere completamente i minori dalla produzione di cacao porterebbe la percentuale al 47 (lavoro meno di 14 ore a settimana).

L’Organizzazione internazionale del lavoro stabilisce queste tre differenze in base ai criteri di durata della giornata lavorativa e alla pericolosità dei compiti. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Plos One.

Gli economisti hanno sviluppato il loro modello nel contesto del Ghana, il secondo maggior produttore di cacao (20% del totale mondiale) e che occupa direttamente due milioni di persone.

“Il modello che abbiamo utilizzato potrebbe essere adattato ad altre situazioni, tuttavia, a seconda del soggetto e del mercato, dovrebbero essere apportate modifiche”, avverte il ricercatore.

In questo paese dell’Africa occidentale, l’UNICEF stima che ci siano circa 200.000 bambini che lavorano in questo settore nelle condizioni più difficili.

L’intera regione dell’Africa occidentale rappresenta il 70% della produzione mondiale di cacao, un settore che occupa 2,2 milioni di bambini, secondo il CacaoBarometro 2018, un rapporto di 15 ONG europee. La Costa d’Avorio è il Paese che contribuisce maggiormente, 40%, per questo prodotto.

“Le discussioni sul prezzo dei prodotti di cacao e di altre materie prime sono complesse, ma è necessario farle. Fornire un prezzo equo per l’agricoltore può essere un punto di partenza fondamentale per affrontare la povertà e il lavoro minorile. Tuttavia, questo non è l’unico. Il problema da affrontare è l’accesso a servizi di base come istruzione, salute e registrazione delle nascite”, afferma Muhammad Rafiq Khan, della sede UNICEF in Ghana.

Il governo del Ghana ha lanciato nel 2017 un piano per ridurre queste cifre. “Dobbiamo affrontare situazioni di povertà che portano le famiglie a dipendere dal reddito che i bambini possono portare e modificare le percezioni sociali che stimano il lavoro minorile come normale, accettabile o persino necessario”, afferma Blanca Carazo, responsabile Programmi del comitato spagnolo dell’Unicef.

“Sono economici, obbedienti e molto redditizi, per molte famiglie, l’unica alternativa per sopravvivere”, afferma David del Campo, direttore della Cooperazione internazionale di Save the Children. Il 30% dei bambini del Ghana abbandonano la scuola primaria, il 15% non ha mai messo piede in una scuola, secondo i dati Unesco.

“È estremamente difficile far rispettare la legge sul lavoro minorile senza spingere le famiglie in povertà, motivo per cui abbiamo creato questo modello, in modo che le famiglie legate alla produzione di cacao potrebbero essere più disposte a ridurre queste pratiche non dovendo esserne particolarmente coinvolte dal punto di vista finanziario.

Nello stesso tempo i consumatori chiedono prodotti ottenuti eticamente, compreso il cacao”, spiega uno degli autori dello studio.

L’indagine rientra nel programma Livelihood cacao, un progetto della World Cocoa Foundation, promosso dalla Fondazione Bill e Melinda Gates per migliorare le condizioni di vita di oltre 200.000 piccoli agricoltori in Africa sub-sahariana attraverso la formazione, la diversificazione di colture e l’organizzazione degli agricoltori.

“Tradizionalmente, il sistema ha focalizzato il proprio sforzo sulla risposta (ovvero, ritirando i bambini dal lavoro minorile), ma le prove dimostrano che un approccio più completo e preventivo che includa un sostegno economico per sviluppo, istruzione e protezione sarebbe più efficace per l’infanzia”, sottolinea Rafiq Khan.

La ricerca non prende in considerazione se i consumatori siano disposti a farsi carico di tale aumento dei prezzi, e quali meccanismi di controllo dovrebbero essere stabiliti per garantire che l’aumento si traduca effettivamente nella riduzione del lavoro minorile.

“Sarebbe necessario affiancare a questa misura degli interventi per il cambiamento sociale e con meccanismi di protezione che non dipendano dal mercato o dalla produzione”, afferma Carazo.

“Dobbiamo anche considerare quei produttori che acquistano quel cacao per fabbricare i loro prodotti e che a volte si affidano a rapporti commerciali abusivi, poiché sono proprio questi che chiedono di continuare a produrre di più a basso costo”, afferma il Campo.

C’é anche un altro fatto interessante: “In caso di successo nel ridurre o eliminare le peggiori pratiche di lavoro, il Marketing Board Ghana cacao potrebbe etichettare il proprio prodotto come libero dal lavoro minorile, e questo differenzierebbe il loro cacao da quello di altri Paesi migliorando la loro commercializzazione”.

Se non è per l’etica, almeno è per il business.

(articolo di Patricia Peirò, pubblicato sul quotidiano El Pais del 07/06/2019)

