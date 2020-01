Lavoro, Americani Under 40 meno probabilità di essere assunti

Tempo di lettura: 2 minuti

I lavoratori con più di 40 anni hanno circa la metà delle probabilità, o meno, di ottenere un’offerta di lavoro rispetto ai lavoratori più giovani se i datori di lavoro conoscono la loro età, secondo una ricerca pubblicata questa settimana, condotto dal professore di economia David Neumark all’Università della California, Irvine.

I dati sono stati adeguati in base alle differenze in termini di competenze, idoneità e disponibilità.

La chiave dello studio è stata una grande modifica apportata da un’azienda ai suoi sistemi di assunzione. In precedenza tutti i candidati di una catena di ristoranti nazionale (che non era stata nominata nello studio) avevano compilato un modulo di domanda iniziale in una riunione faccia a faccia con un direttore del ristorante. Quindi la loro età era evidente fin dall’inizio.

Con il nuovo sistema, le applicazioni sono iniziate prima con uno schermo elettronico online standardizzato. Ciò ha incluso oltre 100 domande progettate per scoprire le competenze, l’esperienza, l’occupabilità e altri attributi di un candidato relativi al lavoro. Ma non conteneva alcuna schermata per l’età.

Quando i manager potevano determinare la fascia d’età di un candidato, quelli con più di 40 anni avevano tra il 46% e il 65% in meno di probabilità di ottenere un’offerta di lavoro rispetto a quelli con meno di 40 anni.

Con il nuovo sistema, i lavoratori più anziani avevano in realtà maggiori probabilità di superare il processo iniziale di domanda per non vedenti rispetto a quelli più giovani, in genere perché avevano più esperienza.

Il professor Neumark della UC ha sgretolato i numeri da un database di assunzioni proprietario gestito dalla catena di ristoranti nazionale senza nome. (Il database di 1.600 domande di lavoro è emerso da una causa di discriminazione fondata sull’età). Le decisioni di assunzione riguardavano lavori da “front of house”, come server, a “back of house”, come gli chef.

I lavoratori più anziani e gli over 50 hanno maggiori probabilità di lavorare come appaltatori indipendenti.

La percentuale di persone che lavorano come appaltatori indipendenti, liberi professionisti e altre categorie di lavoratori a chiamata di età compresa tra 55 e 64 anni è aumentata al 22,9% nel 2017 dal 18,8% nel 2005. Per le persone di età pari o superiore a 65 anni, la percentuale è salita al 14,1% da 8,5%.

La legge federale rende illegale chiedere l’età di qualcuno in un colloquio di lavoro o discriminare chiunque abbia più di 40 anni in base alla sua età. Ma come mostra l’ultimo studio, ci sono molti modi per aggirare queste regole.

Nel frattempo, i dati di un recente programma di sondaggi rappresentativo a livello nazionale Gallup hanno scoperto che i tassi di occupazione formale scendono una volta che le persone hanno compiuto i 50 anni, ma i tassi di lavoro autonomo e, in particolare, “appaltatore indipendente” salgono alle stelle. Si basa su sondaggi con 61.000 persone condotti tra maggio 2018 e marzo 2019 nell’ambito del sondaggio sul consumo dei consumatori di Gallup Education. Circa i due terzi degli intervistati erano oltre 50.

Circa un quarto di coloro che hanno ancora un’età compresa tra 55 e 59 anni sono lavoratori autonomi, la maggior parte dei quali appaltatori indipendenti, secondo un’analisi separata condotta dai ricercatori Katharine Abraham, professore all’Università del Maryland, Brad Hershbein e Susan Houseman al WE Upjohn Institute for Employment Research.

Essere autonomi può andare in entrambe le direzioni, concordano gli esperti. La maggior parte di coloro che possiedono le proprie attività come il loro capo, hanno detto i ricercatori, e molti che lavorano come appaltatori indipendenti lo preferiscono al lavoro a tempo pieno, soprattutto a causa della flessibilità che può dare loro.

