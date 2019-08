Lavoratori schiavi in questa era moderna

Le cifre differiscano da quelle dell’Organizzazione internazionale del lavoro , il ricercatore Siddharth Kara ha calcolato il numero di schiavi nel mondo per tipologia e ha stabilito che alla fine del 2011 c’erano tra i 18 ei 20,5 milioni di lavoratori obbligati. Oggi i lavoratori legati lavorano in industrie che producono beni, tra cui gamberi, mattoni, tè, caffè, diamanti, marmo e abbigliamento congelati.

Asia meridionale

Sebbene India , Pakistan e Bangladesh abbiano tutti leggi che vietano la schiavitù del debito, Kara stima che dall’84 all’88% dei lavoratori obbligazionari nel mondo si trovi nell’Asia meridionale.

I dati di Human Rights Watch nel 1999 sono drasticamente più elevati stimando che 40 milioni di lavoratori, composti principalmente da bambini, siano legati al lavoro attraverso la schiavitù del debito nella sola India.

Forni per mattoni

Lavoro minorile in forni per mattoni in Asia meridionale

La ricerca di Kara stima che ci siano tra 55.000 e 65.000 forni per mattoni nell’Asia meridionale, di cui il 70% in India.

Altre ricerche stimano 6.000 forni nel solo Pakistan.

Le entrate totali dei forni per mattoni nell’Asia meridionale sono stimate da Kara tra 13,3 e 15,2 miliardi di dollari.

Molti degli operai della fornace di mattoni sono migranti e viaggiano tra le sedi della fornace di mattoni ogni pochi mesi.

I lavoratori del forno vivono spesso in condizioni di estrema povertà e molti hanno iniziato a lavorare nei forni attraverso il rimborso di un prestito iniziale in media da $ 150 a $ 200.

I proprietari di forni offrono “prestiti amichevoli” ai lavoratori per evitare di essere criminalizzati in violazione delle leggi sul lavoro subordinato.

I lavoratori del forno a mattoni incollati, compresi i bambini, lavorano in condizioni difficili e non sicure poiché il calore del forno può causare un colpo di calore e una serie di altre condizioni mediche.

Sebbene questi lavoratori abbiano l’opzione di insolvenza sui prestiti, c’è la paura della morte e della violenza da parte dei proprietari di forni per mattoni se scelgono di farlo.

Raccolta del riso

Un grano essenziale per la dieta dell’Asia meridionale, il riso viene raccolto in particolare in India e Nepal.

In India, oltre il 20% dei terreni agricoli è utilizzato per coltivare riso.

I proprietari di riserie spesso impiegano lavoratori che vivono in condizioni difficili nelle aziende agricole.

I lavoratori ricevono salari così bassi che devono prendere in prestito denaro dai loro datori di lavoro facendoli legare alla riseria a causa del debito. Ad esempio, in India, il tasso medio di retribuzione giornaliera è stato di $ 0,55 dollari americani come registrato nel 2006. Sebbene alcuni lavoratori possano essere in grado di sopravvivere minimamente dal loro compenso, eventi di vita incontrollabili come una malattia richiedono prestiti.

Le famiglie, compresi i bambini, lavorano giorno e notte per preparare il riso all’esportazione bollendolo, asciugandolo al sole e setacciandolo per la purificazione. Inoltre, le famiglie che vivono nei siti di produzione della riseria sono spesso escluse dall’accesso agli ospedali e alle scuole.

Africa sub-sahariana

Sebbene non vi siano stime attendibili dei lavoratori subordinati nell’Africa sub-sahariana ad oggi da fonti credibili, il Global Slavery Index stima che il numero totale di coloro che sono stati ridotti in schiavitù in questa regione è di 6,25 milioni. In paesi come il Ghana , si stima che l’85% delle persone ridotte in schiavitù siano legate al lavoro. Inoltre, questa regione comprende la Mauritania , il paese con la più alta percentuale di schiavitù al mondo, poiché si stima che il 20% della sua popolazione sia ridotta in schiavitù attraverso metodi come il bondage del debito.

La Environmental Justice Foundation ha riscontrato violazioni dei diritti umani nelle attività di pesca sulle coste dell’Africa meridionale e occidentale, compreso lo sfruttamento del lavoro.

Le società ittiche esportatrici spingono le piccole imprese e gli individui a ridurre i profitti, causando il fallimento.

In molti casi, il reclutamento in queste società avviene attirando i proprietari di piccole imprese e i lavoratori migranti attraverso la servitù di debito.

Nel reclutare singoli pescatori, le commissioni sono talvolta addebitate da un broker per utilizzare i porti che aprono il ciclo del debito.

Lavoro domestico

Dopo che i paesi hanno iniziato ad abolire formalmente la schiavitù, la disoccupazione dilagava per i neri in Sud Africa e Nigeria, spingendo le donne nere a lavorare come domestiche.

Attualmente, le stime dell’Organizzazione internazionale del lavoro affermano che tra il 800.000 e l’1,1 milioni di lavoratori domestici si trovano in Sudafrica.

Molti di questi domestici si legano al lavoro in un processo simile ad altre industrie in Asia.

I salari dati ai dipendenti sono spesso così poveri che i prestiti sono presi quando i dipendenti hanno bisogno di più denaro, rendendo impossibile la fuga.

Le ore di lavoro per i domestici sono imprevedibili e poiché molti domestici sono donne, i loro bambini piccoli sono spesso lasciati sotto la cura di bambini più grandi o di altri membri della famiglia.

Inoltre, queste donne possono lavorare fino all’età di 75 anni e le loro figlie sono probabilmente servitrici nelle stesse famiglie.

Prostituzione

Un rapporto del 1994 sulle prostitute birmane in Tailandia riporta che l’indebitamento obbligatorio è comune per le ragazze che praticano la prostituzione coatta , in particolare quelle trasportate oltre confine. Sono costretti a estinguere il debito, spesso con interessi al 100 percento, e a pagare camera, cibo e altri oggetti. Oltre alla schiavitù del debito, le donne e le ragazze affrontano una vasta gamma di abusi, compreso il confinamento illegale; lavoro forzato ; stupro ; abuso fisico ; e altro ancora.

L’ Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stima che 51,2 miliardi di dollari vengano realizzati ogni anno nello sfruttamento dei lavoratori attraverso la schiavitù del debito.

Sebbene i datori di lavoro prendano parte attivamente all’acquisizione del debito dei lavoratori, anche gli acquirenti di prodotti e servizi nel paese di produzione e all’estero contribuiscono alla redditività di questa pratica.

Le catene di approvvigionamento globali che consegnano merci in tutto il mondo sono molto probabilmente contaminate dal lavoro degli schiavi.

La ragione di ciò include una complessa gestione della catena di approvvigionamento che attraversa molti confini internazionali, leggi del lavoro inefficaci, società che rivendicano una negabilità plausibile, una ristrutturazione politico-economica globale e consumatori ben intenzionati.

Questo sforzo per sradicare la schiavitù moderna risuona con individui ben intenzionati che acquistano articoli del commercio equo e solidale, sperando che stiano facendo la differenza.

Si stima che il settore del commercio equo e solidale superi 1,2 miliardi di dollari all’anno (Davenport e Low 2012).

Sfortunatamente, questa è a malapena un’economia nell’economia globale.

Le leggi internazionali sul lavoro devono essere create da varie autorità come l’Organizzazione internazionale del lavoro, l’Organizzazione mondiale del commercio,

Fonte

wikipedia.org

Agenzia di stampa internazionale – Mail, redazione@reporterspress.it