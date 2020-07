L’ascesa di Tesla ha sorpreso molti investitori, compreso l’ex partner Mercedes

Tempo di lettura: 2 minuti

I dirigenti della Daimler AG, la casa madre della Mercedes-Benz, avevano una visione ravvicinata a partire dal 2009 su come Tesla e il suo amministratore delegato Elon Musk stavano adottando un nuovo approccio, per la costruzione di veicoli che sfidavano il sistema consolidato nel mondo automobilistico.

Daimler, che porta il nome dell’uomo che ha inventato l’auto moderna 134 anni fa, ha acquistato una partecipazione di Tesla di quasi il 10% nel maggio 2009 in un accordo che ha fornito un’ancora di salvataggio di $ 50 milioni per l’avvio in difficoltà.

Tale investimento ha offerto agli ingegneri Mercedes una visione interna di come Musk fosse disposto a lanciare una tecnologia che non era perfetta, per poi aggiornarla ripetutamente, utilizzando aggiornamenti over-the-air in stile smartphone, prestando poca attenzione alla redditività iniziale.

Gli ingegneri Mercedes hanno aiutato Tesla a sviluppare la sua berlina di lusso Model S in cambio dell’accesso ai pacchi batteria parzialmente assemblati a mano di Tesla, ma nel 2014 Daimler ha deciso di vendere la propria partecipazione nel dubbio che l’approccio di Tesla potesse essere industrializzato su larga scala.

Tesla avrebbe continuato a sperimentare nuovi approcci nella produzione, progetti nel software e nell’architettura elettronica che gli consentissero di introdurre innovazioni più velocemente rispetto ai concorrenti, lasciando agli analisti di fare un confronto con Apple.

Tre persone direttamente coinvolte nella parte Mercedes della collaborazione hanno affermato che la breve collaborazione ha messo in luce la collisione di vecchie e nuove culture ingegneristiche:

1) l’ossessione tedesca per la sicurezza e il controllo a lungo termine, che ha premiato l’evoluzione,

2) l’approccio sperimentale della casa automobilistica della Silicon Valley che ha abbracciato i radicali pensieri di innovazione veloce.

“Elon Musk ha camminato sul bordo di una lama di rasoio in termini di aggressività con cui spinge alcune tecnologie”, ha detto un ex ingegnere Mercedes che ha lavorato alla partnership.

Al contrario, Mercedes e altre case automobilistiche affermate non si sentono ancora a proprio agio nel rilasciare una nuova tecnologia, come la guida parzialmente automatizzata, senza anni di test.

Gli investitori sono favorevoli al modello Tesla, in un settore che sta subendo cambiamenti fondamentali e vertiginosi, anche se la casa automobilistica statunitense dovrà affrontare un assalto di veicoli elettrici concorrenti di case automobilistiche nei prossimi anni.

La Mercedes-Benz ha venduto 935.089 auto nella prima metà del 2020, facendo impallidire le 179.050 consegnate da Tesla nello stesso periodo.

Oggi Tesla vale quasi $ 304,6 miliardi, oltre sei volte la capitalizzazione di mercato di Daimler da 41,5 miliardi di euro ($ 47,7 miliardi).

Daimler e Tesla iniziarono a collaborare dopo che gli ingegneri Mercedes, che stavano sviluppando un’auto Smart elettrica di seconda generazione, acquistarono una Tesla Roadster.

Rimasero colpiti dal modo in cui Tesla impacchettò le batterie, così organizzarono una visita nella Silicon Valley per incontrare Musk nel gennaio 2009 e ordinarono 1.000 pacchi batterie.

La collaborazione si è ampliata. Nel corso di una conferenza stampa congiunta nel museo Mercedes-Benz di Stoccarda nel maggio 2009, Tesla ha affermato che la partnership “accelererebbe la produzione della nostra Tesla Model S e garantirà che sia un veicolo superlativo”.

Da parte sua, Mercedes voleva utilizzare le batterie di Tesla per alimentare una versione elettrica della sua compatta Classe B Mercedes-Benz. La Tesla Model S sarebbe arrivata sulla strada nel 2012. Una Classe B elettrica, arrivò negli showroom due anni dopo.

Quali sono stati i motivi della vendita delle azioni Daimler di Tesla? Sul prossimo articolo ve lo spiegheremo.

Aviation, Car, Shipping, Transport, Yacht, other – Mail, redazione@reporterspress.it