L’amore maturo equivale al saper amare veramente?

Gabriella Ferriani nella pubblicazione “La vita di coppia: come raggiungere la maturità psicoaffettiva” scrive: Essere una coppia è divenire profondi conoscitori della propria e altrui storia, perché la conoscenza è un elemento fondamentale dell’amore maturo, del ricercare chi siamo veramente e di come possiamo essere stati inquinati dall’immaturità altrui. Quando veniamo al mondo, siamo come un’acqua azzurra e chiara in cui c’è chi getta i suoi veleni e sostanze tossiche. Crescendo, possiamo credere di essere un’acqua sporca e indegna di essere amata.

Il problema lo si incontra nel momento in cui chi incontriamo non può svolgere la funzione di depuratore per tutta l’esistenza, perché la responsabilità di chi siamo e di cosa vogliamo costruire nel rapporto a due trae origine dal riconoscere la verità della nostra storia, per liberarci da tutto ciò che ci impedisce di essere puri come l’acqua di una sorgente.

Donarsi nella pienezza del profondo sé è ciò che consente a una coppia di crescere ogni giorno e, quando è necessario, di soffrire insieme per il bene reciproco.

A volte è difficile bruciare la legna dell’ego, ma quando è gettata con forza nel caminetto dell’amore maturo, si diventa più sereni, leggeri e con la voglia di abbracciarsi piuttosto che di ferirsi e puntare il dito contro.

La vita di coppia non la si fa virtualmente in chat, ma va vissuta. E quando si sa che questa è l’unica conditio sine qua non, si evita di intraprendere strade tortuose che possono ferire i sentimenti altrui.

Quando si sceglie di fare un percorso e si stabilisce concretamente un contatto, entrambi hanno la maturità di capire che la vita di coppia ha dei problemi, perché un conto è dire “ti amo perché ho bisogno di te” e un altro “ho bisogno di te perché ti amo” come ci ha insegnato Erich Fromm.

Dire ti amo è dunque un valore di maturità.

Chi ama mette la crescita e la felicità altrui al primo posto, sapendo cogliere i suoi desideri, bisogni e aspirazioni in modo spontaneo ed empatico.

Non è forse vero che una madre “sente” di cosa ha bisogno il suo bambino appena nato, ancora prima che egli sia in grado di esprimersi con la parola?

Non è forse vero che chi ama si protende con slancio naturale verso il mondo dell’altro per conoscerlo e condividerlo?

Non è forse vero che amare l’altro significa decentrarsi dal proprio naturale egoismo (non patologico) per fondersi in una comunione di progetti e valori verso l’altro?

Chi ama sa cogliere la natura dei desideri più profondi insiti nel cuore e nell’anima altrui volendo, nella misura in cui ne è capace, soddisfarli.

Chi ama sa leggere la stanchezza altrui, i momenti no, la delusione che lo ha colpito e ciò che lo può ravvivare, riscaldare o sostenere.

Chi ama mette il pensiero della persona amata al primo posto e non lo relega in una stanza buia dove ogni tanto entra accorgendosi della sua esistenza.

Chi ama sa persino mettere da parte una sua convinzione o interesse per stare insieme a chi ama.

Perché iniziamo una relazione d’amore? Per noia? Ovviamente no.

Perché ne sentiamo così tanto il bisogno?

Perché cerchiamo continuamente di trovare la persona giusta?

Il motivo è semplice: perché sappiamo che questa persona speciale ci renderà felici.

Noi vogliamo una relazione perché siamo certi che ci renderà felici. Altrimenti preferiamo stare soli.

Quindi, poiché la persona che ci ama ci renderà felici, quasi sicuramente diventerà la cosa più preziosa della nostra vita.

Questo vuol dire che la nostra vita ha senso se lei, o lui, c’è.

Se ci ama.

Il senso della nostra vita è legato alla nostra felicità. Nessuno di noi fa una cosa che non ha senso.

Ecco perché dire “ti amo”, o “Ti voglio bene così come sei” è la capacità di stabilire una profonda connessione affettiva e quando essa si manifesta, od è vera od è un inganno.

Pensa a una persona che ami, che ti sta davvero a cuore.

Tienila in mente.

Adesso pensa a uno spillo.

Uno davvero grosso, appuntito.

Ti lasceresti pungere il braccio, o la schiena con questo spillo?

Fa male, te lo dico subito.

E anche parecchio.

Io penso che dopo la prima puntura, se arrivi a fartela dare, ti tireresti indietro.

Fa male e non ha senso.

Ricorda, vogliamo essere felici e il dolore fisico non è proprio associato alla felicità.

Ma torniamo alla persona che ti sta a cuore.

Immagina per qualche istante che sia colpita da una gravissima malattia, incurabile, e le restino poche settimane di vita. O pochi giorni.

Ora ti faccio una proposta: se ti lasci pungere dallo spillo per 100 volte, questa persona guarirà.

Ne hai la certezza. Funziona, devi solo sopportare le 100 punture.

Le accetti?

Io dico di sì.

Eppure sono dolorose, come prima.

Però sono anche sicuro che adesso le accetteresti.

Sai perché?

Perché adesso hanno un senso. Ami quella persona e sopporteresti le punture, il dolore, affinché essa non muoia.

Amare è questo! Altrimenti è un inganno a se stessi e agli altri.

Gli spilli fanno male, ma poter salvare la vita a chi ami vale di più e ti renderà felice, nonostante il dolore.

