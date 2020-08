L’aggressività della Cina avvicina l’India ai militari statunitensi

Tempo di lettura: 1 minuto

Una settimana dopo che truppe di frontiera cinesi hanno ucciso 20 soldati indiani in un brutale scontro corpo a corpo sul loro conteso confine himalayano, l’India sta prendendo in considerazione legami di difesa ancora più stretti con gli Stati Uniti e i suoi alleati regionali. L’India sta gradualmente espandendo i legami con gli Stati Uniti, il Giappone e l’Australia, ma il massiccio accumulo militare della Cina e le azioni sempre più bellicose sul confine settentrionale dell’India stanno spingendo l’India ancora più vicino agli Stati Uniti (CORRELATO: Militari dell’India e della Cina preparano l’escalation dopo scontri mortali ) .

Nell’ambito del dialogo quadrilatero, o “quadruplo”, India, Giappone e Stati Uniti hanno aumentato la cooperazione nel settore della difesa e messo in scena esercitazioni navali congiunte nell’Oceano Indiano negli ultimi anni, ma quest’anno i legami sono aumentati ulteriormente. A febbraio, in seguito alla visita del presidente Trump in India, entrambi i paesi hanno firmato il ” Partenariato strategico globale globale Stati Uniti-India ” consolidando i loro crescenti legami militari.

L’India ha firmato un nuovo accordo di accesso congiunto di base militare, con l’Australia, che dovrebbe portare anche ad approfondire i legami di difesa.

Nel 2018 gli Stati Uniti hanno incoraggiato tutto ciò senza cambiare il nome del comando del Pacifico degli Stati Uniti (USPACOM) in comando indo-pacifico degli Stati Uniti (USINDOPACOM) nel 2018, per sottolineare il ruolo che l’Asia del Sud, in particolare l’India, svolge nella sua strategia .

Come notato dal Wall Street Journal (WSJ) – gli Stati Uniti ora trattano l’India come un “grande partner della difesa”. Questa relazione militare è tanto stretta quanto manca all’alleanza del trattato con la NATO, o alla sua alleanza con il Giappone e la Corea del Sud. E come stiamo vedendo, questa relazione dovrebbe approfondirsi ulteriormente.

