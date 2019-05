L’Acquario del Pacifico in California espande la sua lotta contro il cambiamento climatico

Il Long Beach Pacific Aquarium in California (USA) ha presentato oggi la sua più grande espansione con la quale intende diventare una delle principali realtà la lotta contro il cambiamento climatico e la ricerca di alternative ambientali sostenibili sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Il progetto della nuova ala battezzata “Pacific Visions” è in sviluppo da dieci anni e ha un investimento di 53 milioni di dollari.

“Questo è un approccio unico e non convenzionale per creare uno spazio in cui l’attenzione è focalizzata sulla specie che sta colpendo tutti gli altri: umana”, ha detto Efe il presidente e direttore della Aquarium of the Pacific, Jerry R. Schubel.

L’acquario, il quarto più visitato negli Stati Uniti, ha utilizzato l’ultima tecnologia per costruire un concetto che attiri l’attenzione dei suoi visitatori sul problema dell’ambiente.

L’esperienza inizia in una galleria interattiva, che per la sua inaugurazione avrà l’installazione “Arrecifes y Andantes”, una mostra che si concentra sul dettaglio dell’habitat dei coralli e del plancton.

Una cascata virtuale larga circa 5,4 metri, che risponde al movimento, segna l’inizio di un viaggio sull’importanza dell’oceano e il rischio imminente che l’ambiente marino sperimenta di fronte ai cambiamenti climatici.

Il progetto ha un teatro interattivo dotato di uno schermo gigante che occupa l’intero campo visivo dei partecipanti, e ha anche effetti sonori e movimento che ricreano il vento, la nebbia, il freddo e il caldo, tra gli altri.

Il portavoce dell’Acquario, Marilyn Padilla, ha detto a Efe che questo sforzo non è solo locale, ma cerca di essere un pioniere in un messaggio internazionale per creare una vera consapevolezza del danno che viene fatto agli oceani e agli ecosistemi.

“È una chiamata anche ai latini, è una comunità in crescita tra i nostri visitatori e ha bisogno di unirsi alla causa”, ha insistito Padilla.

Per il biologo Daniel Muñoz, curatore dell’acquario, i tre animali viventi che completano la mostra riflettono molto bene la grandezza della catastrofe, in particolare gli esperlanos.

Il piccolo pesce, che è in pericolo di estinzione, è originario della California settentrionale e si trova solo nel delta della valle di San Joaquin.

“Il problema è che non c’è abbastanza acqua, la California ha un problema con l’acqua e non c’è abbastanza da fornire a tutti, incluso questo pesce”, ha avvertito Muñoz.

L’Acquario del Pacifico diventa così il primo posto al mondo per mostrare questa specie: “Questa è la storia di come gli umani hanno influenzato la vita di questo pesce”, ha detto Padilla.

Da parte sua, Schubel ha ritenuto che la California, con grandi università, scienziati e aziende tecnologiche all’avanguardia, sia un “laboratorio perfetto” per cercare soluzioni alternative per combattere i problemi legati al cambiamento climatico.

“Dobbiamo ricordare che siamo responsabili per il nostro futuro”, ha detto.

La nuova struttura ha unito gli sforzi per rendere gli edifici con pratiche ambientali efficienti nell’area.

L’espansione dell’acquario ha ottenuto la certificazione Two Green Globes per dimostrare la sua progettazione sostenibile, che include la conservazione dell’acqua e dell’energia, nonché l’uso di materiali ecologici e la riduzione al minimo delle emissioni di gas serra.

Il progetto prevede di aprire le porte al pubblico il 24 maggio.

