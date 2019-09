La vita di coppia, raccontarsi la giornata trascorsa

Tempo di lettura: 1 minuto

Come ogni fenomeno dell’esistenza umana anche la vita di coppia è un processo, un continuo divenire il cui cambiamento si costruisce nel tempo. Ogni trasformazione è resa possibile dalla abilità delle persone di tenere in vita un nucleo di base, nel nostro caso la relazione d’amore, accompagnandolo con la modifica pressoché continua delle modalità espressive e dello stile di vita.

Nel percorso della vita di coppia è importante ‘raccontarsi’ la giornata trascorsa, trovando una zona di ‘comfort’ , tenendo bene a mente che la coppia va vissuta nella realtà e non nel ‘virtuale’ come purtroppo accade oggi con l’utilizzo di strumenti social.

Il parlarsi a voce, guardandosi negli occhi, avere un contatto fisico, è molto importante per la crescita del ‘NOI’ in una coppia che deve essere effettivamente ‘reale’ e non un surrogato virtuale.

A questo proposito alcuni autori della psicologia evolutiva suggeriscono di iniziare nel raccontare la propria giornata, parlando della propria e di conseguenza il partner si introdurrà per raccontare la sua.

Il racconto della giornata non è un inutile tempo perso, ma l’opportunità di crescere insieme al partner, affinché reciprocamente sappiamo essere pronti ad accettarsi così come siamo, nelle varie fasi della crescita, sapendo che tutte le volte c’è bisogno di farsi ascoltare esiste la disponibilità, compatibilmente ai propri impegni personali/familiari.

Ovviamente nel momento in cui però abbiamo difficoltà soggettive, oggettive, logistiche nel avere il tempo di ‘scriversi della giornata trascorsa’ , non è necessario polemizzare sul perché non è avvenuto, ma riflettiamo e diamo spazio a chi è accanto a noi. D’altronde ognuno ha le sue problematiche quotidiane.

