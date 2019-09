La vita di Coppia nel ‘Noi’: Amare vuol dire accogliere

Tempo di lettura: 3 minuti

Amare vuol dire accogliere non solo ciò che si condivide o ciò che comunque si comprende, ma piuttosto ciò che non è neppure comprensibile per la persona che ama. Amare vuol dire entrare in una risonanza empatica fatta di uguaglianze ma soprattutto di differenze e da qui comprendere il punto di vista dell’altro non solo cognitivamente ma anche, e soprattutto, emotivamente.

La risonanza emotiva che si può vivere, mettendosi nei panni dell’altro, è fondamentale non per condividere ed accettare obbligatoriamente opinioni e comportamenti del partner, ma per rendersi conto di cosa si può provare guardando gli eventi da un altro punto di vista.

In questo modo ci si può rendere conto di emozioni e sensazioni che, in quanto non appartengono alla persona, sono difficili da percepire pur costituendo aspetti essenziali della vita dell’altro.

Non si può, a prescindere, qualora ad esempio non viviamo la ‘vita di coppia’ nel mondo reale, ma in quello virtuale, pretendere che si possa conoscere cosa fa l’altro, senza viverne la ‘fisicità’ quotidiana.

Amare vuol dire ‘Condividere e vivere’ un progetto di vita comune, ma non tutto si può condividere in una coppia e non in ogni momento.

La vita di coppia si fonda su di un profondo coinvolgimento emotivo che agevola lo sviluppo e l’espressione di quell’intimità relazionale, già vissuta nel rapporto con la madre, e conferma all’individuo il suo valore in quanto essere umano con le proprie specificità, ivi compresi i propri limiti.

Per trasformare l’innamoramento in un rapporto d’amore, che apre le porte all’accettazione dell’altro così come è sostituendo ad un legame fondato sulla mancanza, il bisogno, la necessità, un legame fondato sull’incontro, il desiderio e il piacere, la coppia deve consentire, nei tempi propri di ciascuna persona, di entrare in contatto con l’altro nei suoi diversi aspetti, di incontrarlo attraverso le sue e le proprie specificità.

Il processo di consapevolezza agevola la creazione di un ‘noi’ in cui le due entità esistono in quanto tali e si incontrano in uno spazio alimentato dal sentimento, dall’amore, dal desiderio dell’incontro piuttosto che dal bisogno, uno spazio in cui le differenze e le specificità diventano risorse per la vita di coppia.

E’ uno spazio in cui ciascuno può sviluppare e narrare all’altro la propria esperienza vivendola nello stesso tempo in cui ascolta l’esperienza dell’altro, ed attraverso la condivisione si dà un senso più ampio ed approfondito agli eventi dell’esistenza del singolo e si crea una nuova storia, cioé un ‘effettivo’ noi che nasce da una intimità sana in quanto piacevolmente ricercata, voluta.

Ci sono momenti in cui neghiamo a priori la capacità del partner di accogliere e accettare la nostra persona così come è, altre volte si pretende che l’altro “sappia” vedere quali sono i nostri bisogni.

Ricordiamoci che il condividere/vivere insieme significa parlare anche di ciò che desideriamo oppure non ci piace nell’immediato e non procrastinare a priori in momenti asincroni, poiché le frasi diventano vuote e prive di senso logico che, invece, potevano esserlo nel momento del fatto accaduto.

Vivere insieme è un percorso di continua co-costruzione fondata sulla capacità di conservare quello che c’è e di creare insieme il nuovo in un’alternanza di funzioni fondamentali sia per ogni essere umano che per ogni coppia (es:proporre/accogliere,esporsi/sostenere/lasciarsi condurre/guidare).

Se immaginiamo la relazione di coppia fondata su un accordo in parte implicito in parte esplicito, si può parlare di “buon accordo” solo se il processo di esplicitazione è continuo nel tempo attraverso il variare delle interazioni con il mondo esterno ed interno di ciascun partner.

Nel tempo, se l’evoluzione del rapporto di coppia porta al superamento delle naturali crisi ed all’instaurarsi di quel legame profondo che chiamiamo amore, allora la presenza di un sentimento maturato si può definire come il desiderio che l’altro esista e mantenga una relazione privilegiata con il ‘noi’.

Se la coppia è in grado di sopravvivere ad ogni trasformazione, è una relazione d’amore.

