La valigia da viaggio, quale scegliere

La “Valigia” che si può dire essere un elemento base di articoli, nei nostri trasferimenti nazionali ed internazionali in aereo, treno, auto, bus, nave, per divertimento ed affari; migliorata nel tempo, ci sono molte marche e linee di prodotti ed è difficile trovare la valigia preferita, se non abbiamo ben idea di quale ed a cosa serve trovandosi nel acquistare un prodotto inutile; pensiamo di far cosa gradita fornendo dei consigli qui di sotto.

La valigia di tipo morbido è realizzata in tessuto morbido come nylon o poliestere. Il grande vantaggio è che sono particolarmente leggere del tipo duro, quindi può essere trasportata facilmente. C’è anche un prodotto con la stessa capacità e circa la metà del peso del tipo duro, ed è consigliato a chi cerca una valigia leggera il più possibile.

Inoltre, poiché è realizzato in tessuto, ha la flessibilità di acquistare souvenir al momento del viaggio e ha il vantaggio di essere in grado di imballare in una certa misura anche se il bagaglio è aumentato. Inoltre, poiché puoi mettere una tasca all’esterno della valigia, è utile mettere rapidamente qualcosa che desideri estrarre come biglietti aerei e guide.

Scegli una valigia idrorepellente per evitare di bagnarti, quindi assicurati di controllarla indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Materiali duri come resina ABS e policarbonato vengono utilizzati per valigie di tipo duro. Comunque, l’elevata attrattiva è alta durata. Anche se un forte impatto viene applicato dall’esterno, assorbe l’impatto e protegge saldamente il bagaglio interno. Se temi che i tuoi bagagli vengano trattati in modo approssimativo negli aeroporti all’estero, è sicuro scegliere una valigia rigida.

Inoltre, ha un’eccellente tenuta stagna e tenuta, quindi non influisce sul bagaglio all’interno anche in caso di maltempo. Inoltre, il colore e il design tendono ad essere diversi e c’è anche il vantaggio di poter scegliere un prodotto che assomiglia ai tuoi gusti.

Quando la valigia viene aperta, indica anche che ci sono parti di immagazzinaggio su entrambi i lati. Puoi organizzare le cose chiaramente e dove le metti. Inoltre, la maggior parte dei prodotti è dotata di chiavi compatibili TSA ed è un vantaggio che possono essere bloccati senza preoccupazioni quando si viaggia negli Stati Uniti.

Come scegliere una valigia

Seleziona le dimensioni e la capacità in base al numero di giorni

Le dimensioni e la capacità della valigia sono punti importanti. Se scegli una valigia che ha una grande dimensione e capacità, sarai in grado di conservare così tanti bagagli, ma sarà più pesante. Inoltre, è necessario fare attenzione poiché è possibile superare le normative sulle dimensioni stabilite dalla compagnia aerea o superare il limite di peso.

Pertanto, scegliamo una valigia delle dimensioni e della capacità in base al numero di notti. Di norma è di 10 litri al giorno. Per gite di un giorno e viaggi di lavoro notturni e viaggi, una valigia compatta inferiore a 25 litri è sufficiente.

La capacità consigliata è di 26-40 litri per 2-3 notti, 41-46 litri per 3-5 notti. Quando si fa un viaggio o un viaggio d’affari per una settimana da diversi giorni da 5 a 7 notti, è conveniente avere una capacità da circa 61 a 80 litri. Per viaggi di lavoro o di lavoro di durata superiore a una settimana, consigliamo una valigia grande da 81 L o più grande.

Controlla anche il numero di ruote

Il tipo a due ruote è caratterizzato da elevata durata. È un vantaggio che è facile muoversi anche su una strada con molti gradini e dossi. Inoltre, poiché la ruota è fissa, è possibile impedire che la valigia si muova liberamente.

Il tipo a quattro ruote ha un’operabilità eccellente, ma ha punti. Poiché le quattro ruote girano in tutte le direzioni, la piccola svolta funziona. Anche quando sei in mezzo alla folla o su strade strette, è interessante poterlo spostare perfettamente in linea con il tuo stesso corpo.

Anche il peso e la forza sono importanti

Ci sono restrizioni di peso quando si porta una valigia in cabina o si lascia. Per trasportare il maggior numero possibile di bagagli, ridurre il più possibile il peso del corpo della valigia.

Si raccomandano valigie in materiale di policarbonato per tipo duro e poliestere o nylon per tipo morbido perché sono relativamente leggere. Dato che molte valigie che vendono leggerezza sono state vendute di recente, controlla il tipo di materiale e il peso del corpo prima dell’acquisto.

Tuttavia, se scegli una valigia leggera ma debole, la superficie potrebbe ammaccarsi e risaltare mentre la usi. Pertanto, se usi spesso una valigia, assicurati di scegliere anche la forza. Tra questi, il policarbonato e la resina ABS sono popolari come materiali leggeri e resistenti.

Differenza di metodo di apertura e chiusura

Esistono due tipi di metodi di apertura e chiusura per la valigia: tipo di telaio e tipo di fissaggio. Il tipo di telaio ha un punto di elevata durata. È possibile evitare che l’impatto dall’esterno venga trasmesso al pacchetto. Inoltre, anche la facilità di apertura e chiusura con un solo tocco è attraente. Tuttavia, le valigie che utilizzano il metallo per il telaio sono leggermente più pesanti.

D’altra parte, il tipo di fissaggio è vantaggioso perché è leggero perché le parti di apertura e chiusura sono realizzate in tessuto. Inoltre, a differenza del tipo di frame, ha anche la comodità di poter aprire e chiudere un po ‘il pacchetto. Tuttavia, se l’apertura e la chiusura vengono ripetute troppo, solo la parte del dispositivo di fissaggio verrà rotta, quindi è necessario prestare attenzione.

Altre funzioni utili

Ruota silenziosa

Le valigie sono su ruote, quindi quando le usi all’esterno, sarai piuttosto ansioso quando il suono delle gomme suona negli aeroporti e così via. In tal caso, raccomandiamo prodotti che utilizzano ruote di tipo silenzioso. Puoi muoverti senza stress, perché puoi trasportarlo senza problemi mentre sopprimi il suono.

espandibile

La funzione “Espandibile” è utile quando il pacchetto non si adatta all’ultimo minuto. Un dispositivo di fissaggio viene fornito separatamente dall’unità di memoria e la capacità di memoria può essere aumentata o diminuita aprendola e chiudendola. È sicuro anche se acquisti souvenir sulla strada e i bagagli sono aumentati.

Punti da tenere presente se porti una valigia nell’aereo

Considera le dimensioni quando porti una valigia nell’aereo. Ogni compagnia aerea ha una dimensione che può essere introdotta e, se supera i regolamenti, deve essere depositata nella stanza di carico. ANA e JAL possono essere introdotti se il peso totale è di 10 kg o meno per voli nazionali e internazionali entro 55 cm x 40 x 25 cm di larghezza e 3 lati totali di 115 cm o meno.

Tuttavia, se il numero di posti sull’aereo è inferiore a 100 posti, le dimensioni che possono essere portate cambieranno entro 45 x 35 x 20 cm di larghezza e entro 100 cm in totale tre lati. Il peso totale rimane lo stesso, meno di 10 kg.

Compagnia aerea a basso costo (LCC)

Per le compagnie aeree a basso costo (LCC) che offrono voli ragionevoli, le normative differiscono a seconda della compagnia aerea. Ad esempio, AirAsia può essere portato se si trova entro 56 cm × 36 × 23 = 115 cm in peso totale e 7 kg in peso totale. La stella jet può portare una valigia se il peso totale dei tre lati è di 115 cm o meno e il peso totale è di 7 kg o meno entro 56 x 36 x 23 cm di larghezza. Assicurati di controllare in anticipo quando si utilizza questo prodotto, indipendentemente dal fatto che sia in Giappone o all’estero.

Altre compagnie aeree d’oltremare

Se guardi le compagnie aeree d’oltremare, United Airlines negli Stati Uniti può portare una valigia con una lunghezza totale di 113 cm o meno entro 56 x 35 x 22 cm in larghezza e 3 lati, senza limiti di peso. Singapore Airlines con un’elevata soddisfazione delle compagnie aeree può portare un peso totale inferiore a 155 cm e un peso totale di 7 kg su tutti e tre i lati. Come con LCC, assicurati di controllare prima del volo.

In base alle normative sui voli nazionali e internazionali dal Giappone e dalle compagnie aeree straniere, se la valigia è lunga 45 cm x 35 cm di larghezza x 20 cm di larghezza, con un peso totale di 100 cm su tutti e tre i lati e un peso totale di 7 kg o meno, È possibile trasportarlo su un aereo. Si prega di fare riferimento ad esso con tutti i mezzi.

Fonte

sakidori.co

