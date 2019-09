La Turchia avverte Europa: nuova ondata migratoria con 1 milione di siriani

Tempo di lettura: 1 minuto

La Turchia prevede di reinsediare un milione di rifugiati nel nord della Siria e potrebbe riaprire la rotta per i migranti in Europa, se non riceve un adeguato sostegno internazionale per il piano, ha detto il presidente Tayyip Erdogan giovedì 5 Settembre 2019.

La Turchia, che ospita 3,6 milioni di rifugiati siriani, controlla parti della Siria settentrionale dove afferma che 350.000 siriani sono già tornati. Sta creando una “zona sicura” con gli Stati Uniti nel nord-est, dove Erdogan ha affermato che molti altri potrebbero essere spostati.

Nell’ambito di un accordo tra l’UE e la Turchia nel marzo 2016, Ankara ha accettato di arrestare il flusso di migranti verso l’Europa in cambio di aiuti per 6 miliardi di euro.

Tuttavia, il numero di arrivi di migranti nella vicina Grecia è aumentato vertiginosamente il mese scorso. Una settimana fa sono arrivate più di una dozzina di barche migranti che trasportavano 600 persone, il primo arrivo simultaneo del suo genere in tre anni.

Fonte

cbc.ca

