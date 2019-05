La teobromina è contenuta anche nel cacao

La teobromina è usata principalmente per preparare caffeina . Precedentemente, la teobromina e i suoi derivati ​​erano usati in diuretici, stimolanti del miocardio, vasodilatatori e rilassanti della muscolatura liscia. I sali di teobromina ( salicilato di calcio , salicilato di sodio e acetato di sodio ) sono stati usati precedentemente per dilatare le arterie coronarie a dosi da 300 a 600 mg al giorno. Non esiste un uso terapeutico attuale della teobromina.

Teobromina è una polvere bianca o aghi cristallini. Ha un sapore amaro. La teobromina è leggermente solubile in acqua . La teobromina si trova naturalmente nei semi di cacao. Si trova anche in tè e caffè e noci di cola. UTILIZZO: In passato, la teobromina era usata nella medicina umana e veterinaria. È un prodotto di rottura della caffeina. Il cacao, che contiene naturalmente teobromina, viene usato come additivo nelle sigarette.

ESPOSIZIONE: I lavoratori che lavorano i semi di cacao per prodotti come i cioccolatini possono respirare le nebbie o avere un contatto diretto con la pelle. La popolazione generale può essere esposta per ingestione di cioccolatini, cacao, tè e caffè e sigarette fumanti. La teobromina rilasciata all’aria sarà dentro o su particelle che alla fine cadranno a terra. Non è previsto che sia rotto dalla luce del sole. Non si muoverà nell’aria da terra umida e acquasuperfici. Ci si aspetta che si muova rapidamente attraverso il terreno. Sarà scomposto da microrganismi e non dovrebbe svilupparsi nei pesci.

RISCHIO: La teobromina influenza il sistema cardiovascolare nell’uomo; in precedenza era usato per trattare la malattia coronarica tramite aumento della minzione, stimolazione dei muscoli cardiaci e rilassamento dei vasi sanguigni. Negli individui sani, alte dosi sono state associate a battito cardiaco accelerato, nausea, perdita di appetito, sudorazione, tremori, forte mal di testa e effetti negativi sull’umore.

Non sono state individuate ulteriori informazioni sui potenziali effetti avversi dell’esposizione a teobromina nell’uomo.

Insufficienza cardiaca e morte, lesioni nel timo, testicoli e danni al cuore, agli spermatozoi e riduzione del peso sono stati osservati in conigli da laboratorio alimentati con dosi molto elevate di teobromina nel tempo.

Lesioni testicolari e danni spermatici sono stati osservati dopo un’esposizione da moderata ad alta nei ratti di laboratorio.

Diminuzione della fertilità, riduzione del peso dei cuccioli, meno cuccioli vivi per nidiata e sviluppo ritardato dell’osso sono stati osservati in animali da laboratorio ingerendo dosi da alte a molto elevate di teobromina prima e / o durante la gravidanza.

Sviluppo ritardato del cuore, riduzione del peso e compromissione della risposta immunitaria sono stati osservati nella prole di topi da laboratorio alimentati con basse dosi di teobromina durante la gravidanza.

I dati sul potenziale per la teobromina di provocare il cancro negli animali da laboratorio non erano disponibili.

L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha stabilito che la teobromina non è classificata come cancerogena negli esseri umani sulla base di un’insufficiente evidenza di cancro nell’uomo e dell’assenza di dati per gli animali da laboratorio.

Il potenziale per la teobromina di provocare il cancro negli esseri umani non è stato valutato dal programma IRIS EPA degli Stati Uniti o dal 13 ° Rapporto sugli agenti cancerogeni del Programma Nazionale di Tossicologia degli Stati Uniti. (SRC)

