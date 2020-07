La tensione franco-turca può sconvolgere la coesione NATO

Tempo di lettura: 3 minuti

Le crescenti tensioni tra Francia e Turchia rappresentavano una minaccia alla coesione dell’alleanza NATO, hanno avvertito gli esperti. La recente decisione di Parigi di sospendere il suo coinvolgimento nell’operazione di sicurezza marittima della Guardia marittima della NATO nel Mediterraneo orientale a seguito di un incidente tra una fregata francese e navi turche, ha messo in evidenza le difficoltà dell’organizzazione nel mantenere l’ordine e l’armonia tra i suoi membri.

I mesi di intensa disputa tra Francia e Turchia si sono conclusi il 10 giugno 2020, quando Parigi ha affermato che la sua fregata Courbet di classe La Fayette è stata colpita tre volte dai radar di controllo del fuoco della Marina turca mentre cercava di avvicinarsi a una nave da carico civile battente bandiera della Tanzania sospettato di traffico di armi in Libia.

La nave mercantile era sotto la scorta di tre navi turche, ma Ankara ha negato di aver molestato Courbet e ha chiesto scuse alla Francia per aver rivelato “informazioni errate”, affermando che la nave in questione trasportava aiuti umanitari.

L’incidente ha portato la Francia a ritirarsi dall’operazione NATO, in parte volta a far rispettare un embargo delle Nazioni Unite sulle forniture di armi alla Libia e ad accusare la Turchia di importare estremisti in Siria.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato: “Penso che sia una responsabilità storica e criminale per un paese che afferma di essere un membro della NATO. Abbiamo il diritto di aspettarci di più dalla Turchia che dalla Russia, dato che è un membro della NATO “.

Il rapporto riservato sull’incidente di Courbet dovrebbe essere presto discusso dagli stati membri dell’alleanza.

L’acquisto da parte della Turchia del sistema missilistico S-400 russo ha anche fatto arrabbiare alcuni membri della NATO per le preoccupazioni che potrebbe minare i sistemi di difesa occidentali e ha portato all’espulsione della Turchia dal programma di caccia stealth F-35 dell’alleanza.

Seth J. Frantzman, direttore esecutivo del Middle East Center for Reporting and Analysis, ha dichiarato ad Arab News: “La NATO affronta sfide crescenti del suo stato membro, la Turchia, che si comporta in modo contrario alla missione e ai valori della NATO.

“Il governo turco ha iniziato a violare le norme internazionali rompendo un embargo sulle armi nel conflitto libico e invadendo la Siria settentrionale, appoggiando gruppi estremisti e bombardando l’Iraq settentrionale.

“Ankara ha cercato di rafforzare la NATO nel sostenerlo attraverso minacce per sostenere un piano di difesa del Baltico e anche minacciando e insultando altri membri della NATO.

“La Turchia ha insinuato negli Stati Uniti che la Turchia avrebbe spazzato via le forze statunitensi in Siria nel 2019 se gli Stati Uniti non se ne fossero andati, ha intensificato i conflitti anziché ridurli e ha minacciato di inviare rifugiati in Grecia mentre si opponeva alle rivendicazioni sul Mediterraneo contro il greco rivendicazioni “, ha aggiunto.

Frantzman ha sottolineato che la controversia con la Francia è stata un sottoprodotto di questo.

La Turchia è vista come un membro importante e strategico dell’alleanza militare. Sul suo sito web, la NATO afferma che tutte le decisioni dell’organizzazione sono prese per consenso, a seguito di discussioni e consultazioni tra i membri. “Quando viene annunciata una” decisione della NATO “, è quindi l’espressione della volontà collettiva di tutti gli stati sovrani che sono membri dell’alleanza.”

Tuttavia, i recenti disaccordi all’interno della NATO hanno portato Macron a dire che l’alleanza stava “subendo la morte cerebrale” a causa dell’offensiva militare transfrontaliera della Turchia nel nord della Siria l’anno scorso.

Sul comportamento unilaterale della Turchia, Frantzman ha dichiarato: “Questo fa parte di un’agenda autoritaria globale in aumento ma sembra essere contrario alla missione della NATO che una volta apparentemente riguardava la difesa delle democrazie occidentali dalla minaccia totalitaria sovietica”.

Aaron Stein, direttore della ricerca presso l’Istituto di ricerca sulla politica estera, ha ritenuto che la NATO sarebbe stata in grado di gestire lo spazio tra Francia e Turchia.

Emmegi Reporter Esteri – Mail, esteri@reporterspress.it