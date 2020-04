La temperatura corporea cambia durante il giorno

Tempo di lettura: 2 minuti

La temperatura di base può variare in base a diversi fattori e varierà in base all’ora del giorno e a quello che stai facendo, dice il dott. Besser. In generale, la temperatura basale è più bassa al mattino , aumenta di giorno e diminuisce durante la notte perché il metabolismo è più lento durante il sonno.

A parte questo, ci sono un sacco di altre cose che possono influenzare la temperatura corporea. Ciò include l’età , il consumo di alcolici , l’attività fisica, la grave disidratazione e la posizione del ciclo mestruale .

Vale anche la pena notare che se sei preoccupato per il nuovo coronavirus, le persone segnalano febbri (e altri sintomi) che possono andare e venire.

I medici raccomandano che, se sei preoccupato di avere il nuovo coronavirus, prendi la tua temperatura due volte al giorno per diversi giorni consecutivi e assicurati che almeno una di quelle volte sia durante il pomeriggio o la sera, quando la temperatura potrebbe essere naturalmente più alto.

Come posso capire se la temperatura è normale o basale?

Se vuoi provare a capire la temperatura di base standard, puoi provare a prenderla per alcuni giorni di fila nello stesso momento in cui sei in buona salute, dice il Dott. Tavel. Questo dovrebbe darti un’idea abbastanza decente, ma devi assicurarti di essere coerente al riguardo.

Un’altra cosa importante da ricordare è che ogni volta che stai prendendo la tua temperatura, assicurati di farlo correttamente.

Prima di tutto, la scelta del termometro è importante: se si misura la temperatura con un termometro frontale, probabilmente si otterrà un numero leggermente diverso rispetto a quando si utilizza un termometro auricolare, orale o rettale. I termometri rettali sono il modo migliore per ottenere una temperatura accurata, dice il dott. Besser, ma probabilmente non hai fretta di prenderne uno.

Quando usi un termometro orale, devi anche assicurarti di tenere la bocca chiusa per tutto il tempo, dice. Tieni presente che se continui ad aprire la bocca perché tossisci o congestionerai, renderai la tua lettura meno accurata.

Quali altri sintomi oltre alla febbre dovrei preoccuparmi o prestare attenzione?

La febbre è solo un sintomo e il modo in cui ti senti conta tanto quanto la tua temperatura.

“Una febbre o una temperatura più elevata ti dicono che c’è un’infiammazione, causata da un’infezione o da qualche altro processo infiammatorio”, dice Russ Kino, MD, direttore medico del dipartimento di emergenza della Weingart Foundation presso il Providence Saint John’s Health Center di Santa Monica, California SE STESSO. “[Ma] non devi avere la febbre per essere malato.”

Ad esempio, come spiega il CDC , la febbre è un sintomo comune dell’influenza e raramente un sintomo del raffreddore comune, ma è possibile avere la febbre (o non averne) con entrambe le malattie. Quindi, sebbene la febbre possa essere un indizio importante, è ancora solo un pezzo del puzzle.

Fonte : self.com

