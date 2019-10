La Tailandia ha costruito il più grande impianto di marijuana medica nel sud-est asiatico

Tempo di lettura: 3 minuti

La Tailandia ha costruito quella che viene descritta come la più grande struttura di marijuana medica su scala industriale nel sud-est asiatico. L’impianto di marijuana medica a Chiang Mai ha 12.000 piante coltivate.

La Thailandia consentirà presto a tutti i thailandesi di coltivare sei piante di cannabis “nei loro cortili come qualsiasi altra erba”.

L’uso di marijuana ricreativa rimane illegale nel regno, con punizioni tra cui la reclusione. Gli appassionati di cannabis sperano che il boom della marijuana medica finirà per tradursi in leggi più vaghe sull’uso ricreativo.

I cambiamenti sulla percezione della cannabis sembrano guadagnare slancio. Il 2 settembre, funzionari del governo hanno partecipato a una cerimonia in cui i ricercatori hanno piantato 12.000 nuove piante di marijuana. La Maejo University della Thailandia settentrionale a Chiang Mai ha creato la propria varietà di piante di cannabis per la ricerca medica e la salute.

I germogli promettenti vengono coltivati ​​all’interno di una serra di 3.040 metri quadrati di nuova costruzione con controlli di temperatura, umidità e luce. I semi per le 12.000 piante furono forniti dal Dipartimento del Servizio medico del governo.

I funzionari si aspettano che le piante produrranno fiori e gemme di cannabis per uso medico entro sei mesi.

L’Organizzazione farmaceutica del governo thailandese (GPO) spera di utilizzare le piante per produrre un milione di bottiglie di olio di cannabis CBD. Ciascuno contenente cinque millilitri di olio di cannabis CBD, entro febbraio 2020.

“Questi sono i primi passi storici sulla strada per consentire alle persone di coltivare cannabis nelle loro case”, ha dichiarato il nuovo Ministro della Salute Anutin Charnvirakul.

“Nel prossimo futuro, le famiglie saranno in grado di piantarlo nei loro giardini sul retro come qualsiasi altra erba.” L’università sarà un centro in cui le persone comuni possono imparare a piantare e coltivare cannabis di buona qualità.

La cannabis non è un problema di politica, è un prodotto che può giovare alla salute delle persone “, ha detto.

Se la marijuana ricreativa è consentita, tuttavia, i coltivatori privati ​​potrebbero realizzare profitti più facili perché i requisiti di qualità sarebbero meno severi.

L’anutina ha predetto che la marijuana completamente legalizzata sarebbe un raccolto più redditizio per la Thailandia. Ha suggerito che i bassi salari della Thailandia aumenterebbero la sua competitività sui mercati internazionali.

Le future varietà di marijuana offriranno percentuali diverse di CBD e THC

Il ministro thailandese della sanità pubblica Anutin Charnvirakul mostra una bottiglia di olio di CBD prodotto dal governo ai media locali

Secondo quanto riferito, la Maejo University ha sviluppato una varietà di marijuana chiamata “Issara” (indipendenza). Che offre uguali percentuali di cannabidiolo (CBD) e tetraidrocannabinolo (THC).

I futuri ceppi offriranno percentuali diverse di CBD e THC per curare malattie e sintomi che richiedono altri rapporti, affermano i ricercatori dell’università. I funzionari sperano che più università, laboratori, esperti agricoli e botanici tailandesi produrranno ulteriori varietà locali.

“Abbiamo in programma di estendere la coltivazione della cannabis anche alle aree esterne. Il che è probabilmente adatto ai ceppi locali che si trovano in molte parti del paese. ”Ha detto il direttore del Centro di ricerca e sviluppo agricolo naturale Maejo, secondo i media locali.

Secondo quanto riferito, almeno 13 ospedali hanno ricevuto licenze per dispensare estratti di olio di cannabis a pazienti con prescrizioni.

Recentemente un’aula all’interno di un ospedale ha iniziato a insegnare al pubblico come coltivare marijuana di livello medico .

“Questo corso di formazione consiste in lezioni frontali e sessioni pratiche in trame agricole chiuse”, ha detto il direttore dell’ospedale Namphol Danpipat di Chaophraya Abhaibhubejhr il 17 settembre.

“Miriamo a fornire agli studenti tecniche di coltivazione ottimali che produrranno la migliore cannabis di qualità per scopi medici”, ha detto Namphol secondo i media locali.

Scuola di coltivatori di marijuana alla Thai University

Il corso di formazione si intitolava: “Agricoltura biologica di cannabis biologica per agricoltori e pubblico in generale.”

Gli insegnanti istruiranno gli studenti su come i pazienti possono usare CBD e THC, su come prevenire i danni di funghi e parassiti.

Nel frattempo, anche la Thailandia è in ritardo rispetto ad altri paesi in cui la marijuana medica e ricreativa è stata legalizzata. Hanno sviluppato una gamma di ceppi estranei con livelli di CBD e THC adatti per uso medico.

“La maggior parte delle varietà di marijuana thailandesi contengono più THC del CBD, il che le rende più adatte all’uso ricreativo”, ha affermato Namphol.

Preoccupata per la concorrenza straniera, la Thailandia ha approvato 4 milioni di dollari per espandere le fattorie di marijuana a scopi medici.

Il mese scorso, la Thailandia ha annunciato che il suo primo laboratorio farmaceutico relativamente piccolo produceva prodotti a base di cannabis; Oli di CBD e THC, compresse, spray orali, wafer al cioccolato e pozioni tradizionali per uso medico.

Esposero con orgoglio il minuscolo ma potente giardino del laboratorio di 72 piante.

Fonte: Asia Times

Reporter Freelance – Mail, asia3@reporterspress.it