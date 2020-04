La Svezia ha trovato la soluzione giusta per il coronavirus?

Tempo di lettura: 4 minuti

La Svezia probabilmente con il metodo dell’immunità di gregge smentirà tutti quei paesi che hanno adottato la quarantena?

Sono migliaia le persone che frequentano chat, social e forum più o meno tecnici e scientifici, ove screditano l’approccio svedese, poiché si basa più su precauzioni calibrate e sull’isolamento solo dei più vulnerabili piuttosto sull’imposizione di un blocco completo.

Ovviamente in Svezia sono proibite le riunioni di oltre 50 persone e le scuole superiori e le università sono chiuse.

La Svezia ha tenuto aperti i suoi confini così come le sue scuole materne, scuole elementari, bar, ristoranti, parchi e negozi.

Sbagliato ? Giusto?

Johan Giesecke, ex capo epidemiologo svedese e ora consigliere dell’Agenzia svedese per la salute, afferma che altre nazioni “hanno intrapreso azioni politiche”.

Nella fretta di bloccare le nazioni e, di conseguenza, cratere per le loro economie, nessuno ha affrontato questa domanda semplice ma critica: come facciamo a sapere se i controlli di isolamento sociale funzionano davvero?

E anche se funzionano per alcune epidemie infettive, lavorano per COVID-19?

E anche se lavorano per questo nuovo coronavirus, devono essere implementati da un certo punto dell’epidemia?

O stanno chiudendo la porta della stalla dopo che i cavalli se ne sono andati da tempo?

In teoria, una minore interazione fisica potrebbe rallentare il tasso di nuove infezioni. Ma senza una buona comprensione di quanto tempo le particelle virali COVID-19 sopravvivono nell’aria, nell’acqua e sulle superfici di contatto, anche questo è speculativo.

Senza informazioni affidabili su quale percentuale della popolazione sia già stata esposta e combattuta con successo contro il coronavirus, vale la pena mettere in discussione il valore dei controlli di isolamento sociale?

È possibile che il modo più rapido e sicuro di “appiattire la curva” sia quello di consentire ai giovani di mescolarsi normalmente, mentre solo i fragili e i malati devono rimanere isolati?

Questa è, infatti, la prima volta che mettiamo in quarantena persone sane piuttosto che mettere in quarantena i malati e i vulnerabili.

Come ha scritto Fredrik Erixon, direttore del Centro europeo per l’economia politica internazionale a Bruxelles, su The Spectator (Regno Unito) la scorsa settimana:

“La teoria del blocco, dopo tutto, è piuttosto di nicchia, profondamente illiberale – e, fino ad ora, non testata. Non è la Svezia che sta conducendo un esperimento di massa. Sono tutti gli altri. ”

Abbiamo posto queste semplici domande a molti medici specialisti in malattie infettive, epidemiologi, modellatori matematici di malattie e altri professionisti intelligenti e istruiti.

Si scopre che, mentre hai bisogno di prove oltre ogni ragionevole dubbio per condannare una persona di furto e gettarla in prigione, non hai bisogno di alcuna prova reale (molto meno prova) per mettere milioni di persone in un blocco altamente invasivo e oneroso senza fine, in vista del niente, per impedire che il blocco venisse imposto dai funzionari della sanità pubblica. È razionale?

Quando abbiamo chiesto quali prove fossero disponibili per supportare l’utilità della quarantena e dell’isolamento sociale, gli accademici indicano la nave da crociera Diamond Princess , con 700 casi di passeggeri COVID-19 e otto morti. Ma la nave è un container di esseri umani ingegnerizzato artificialmente e denso che assomiglia poco alle condizioni di vita nella maggior parte dei paesi.

Le altre principali prove che gli accademici citano spesso sono il corso condotto dall’influenza suina del 1918, che spazzò il globo 102 anni fa e non era un coronavirus.

Filadelfia non ha praticato l’allontanamento sociale durante la pandemia del 1918, ma St. Louis ha avuto un tasso di mortalità inferiore a quello di Filadelfia.

Ma quanto è rilevante per la crisi di oggi?

A parte la natura post hoc, ergo propter hoc dell’argomento, una differenza chiave era che le IG che ritornavano dalla prima guerra mondiale in Europa che trasportavano il virus dell’influenza suina non potevano volare senza sosta da Parigi a St. Louis. Dovevano sbarcare nei porti della East Coast come Filadelfia.

Non sorprende quindi che le IG malate si riposassero e si convalescessero mentre diffondevano il virus sulla costa orientale, e migliorarono prima di continuare a St. Louis e in altre città interne.

Basare l’intera architettura del distanziamento sociale sulle prove dell’influenza suina del 1918 non ha senso, soprattutto quando provoca una distruzione significativa nelle vite e nei mezzi di sostentamento della maggior parte della popolazione.

La Svezia ha coraggiosamente deciso di non approvare una dura quarantena e, di conseguenza, non ha costretto i suoi residenti a chiudersi.

“La strategia in Svezia è quella di concentrarsi sul distanziamento sociale tra i gruppi a rischio noti, come gli anziani. Cerchiamo di utilizzare misurazioni basate sull’evidenza ”, ha detto a Euronews Emma Frans, dottore in epidemiologia presso l’Istituto svedese Karolinska. “Cerchiamo di adattare la vita di tutti i giorni. Il piano svedese prevede l’implementazione di misure che è possibile esercitarsi a lungo. ”

Il problema con i blocchi è che “stanchi il sistema”, ha detto Anders Tegnell, il principale epidemiologo svedese, al Guardian .

“Non è possibile mantenere un blocco in corso per mesi – è impossibile.” Ha detto al Daily Mail britannico : “ Non possiamo uccidere tutti i nostri servizi . E i disoccupati sono una grande minaccia per la salute pubblica. È un fattore a cui devi pensare. ”

Se l’isolamento sociale funzionasse, la Svezia, un paese nordico di 10,1 milioni di persone, vedrebbe il numero di casi COVID-19 salire alle decine di migliaia, superando i numeri in Italia o New York City?

La buona notizia è che nel censimento della ICU in Svezia, che viene aggiornato ogni 30 minuti a livello nazionale, le ammissioni a tutte le ICU nel paese sono piatte o in calo, e lo sono state per una settimana.

Al momento della stesura di questo documento (basato su dati attualmente disponibili), la maggior parte dei casi di terapia intensiva in Svezia oggi sono anziani e il 77 percento ha patologie di base come malattie cardiache, malattie respiratorie, malattie renali e diabete.

Inoltre, non c’è stato un singolo caso di terapia intensiva pediatrica o morte in Svezia, tanto per i benefici della chiusura delle scuole ovunque. Ci sono solo 25 ammissioni in ICU COVID-19 tra tutti gli svedesi di età inferiore ai 30 anni.

La Svezia sta sviluppando l’immunità del gregge rifiutando il panico.

Non richiedendo l’isolamento sociale, i giovani svedesi diffondono il virus, principalmente in modo asintomatico, come dovrebbe accadere in una normale stagione influenzale.

Genereranno anticorpi protettivi che rendono sempre più difficile per il virus Wuhan raggiungere e infettare i fragili e gli anziani che hanno gravi condizioni di base.

In prospettiva, l’attuale tasso di mortalità COVID-19 in Svezia (40 morti per milione di abitanti) è sostanzialmente inferiore al tasso di mortalità svedese in una normale stagione influenzale (nel 2018, ad esempio, circa l’ 80 per milione di abitanti ).

Fonte : National Review

