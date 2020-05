La Sindrome di burnout ed il Covid-19

Tempo di lettura: 1 minuto

Il burnout è uno stato di esaurimento emotivo, mentale e spesso fisico causato da stress prolungato o ripetuto . Sebbene sia spesso causato da problemi sul lavoro, può anche apparire in altre aree della vita.

Il burnout non è semplicemente il risultato di lunghe ore di lavoro o di destreggiarsi in troppi compiti, sebbene entrambi abbiano un ruolo.

Mentre alcuni ambienti di lavoro possono essere particolarmente pesanti – come la professione medica o le forze dell’ordine – chiunque stia esaurendo il gas può prendere provvedimenti per alleviare gli effetti deleteri del burnout e, se necessario, rivalutare la propria vita lavorativa.

Contrastare il burnout, avere un senso dello scopo, avere un impatto sugli altri o sentirsi come se si stesse rendendo il mondo un posto migliore sono tutti preziosi. Spesso la significatività può contrastare gli aspetti negativi di un lavoro.

Françoise Mathieu, M.Ed, CCC., RP, è il direttore esecutivo di TEND, un’organizzazione che offre formazione e istruzione per i luoghi di lavoro in forte stress, esaurimento, affaticamento della compassione, traumi e traumi secondari. È autrice di The Compassion Fatigue Workbook, membro fondatore del Secondary Traumatic Stress Consortium e ricercato relatore ed educatore in Canada, negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Fonte

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it