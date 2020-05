La seconda ondata geopolitica della pandemia

Tempo di lettura: 2 minuti

La storia, come ha detto Barack Obama del progresso americano, è zigzag. Grandi cambiamenti scatenarono reazioni a catena: The Wall Street Crash del 1929 inaugurò l’era del New Deal; La vittoria alleata nel 1945 creò le condizioni per la guerra fredda.

Ogni evento crea scosse e tendenze politiche che possiamo vedere chiaramente solo in seguito. Il decennio successivo alla crisi finanziaria del 2008 ha visto vacillare la zona euro sull’orlo del collasso, la Gran Bretagna ha votato per lasciare l’Unione europea e Donald Trump è stato eletto presidente.

Oggi l’economia globale ha subito un altro attacco improvviso, spostando la geopolitica mentre le tensioni USA-Cina sono aumentate, il commercio ha rallentato notevolmente e le divisioni strutturali tra nord e sud Europa si sono allargate.

La domanda, quindi, è cosa potrebbe accadere nel decennio successivo a questa crisi?

“Gli storici adorano le interruzioni di capitolo”, ha dichiarato Robert Kaplan, un esperto di politica estera americana ed ex membro del US Policy Policy Board, che questo mese ha informato i funzionari di 10 Downing Street sui potenziali effetti del secondo ordine della crisi del coronavirus. “COVID-19 arriverà ad essere visto come un’interruzione di capitolo.”

Tra le preoccupazioni di Kaplan c’è il modo in cui la Russia e il suo leader, Vladimir Putin, agiranno, una paura echeggiata da alcune delle voci più influenti nella politica estera britannica, quando la seconda ondata geopolitica di COVID-19 colpirà l’Europa più duramente.

Michael Clarke, professore di studi di difesa presso il King’s College di Londra ed ex consigliere speciale del comitato nazionale britannico sulla strategia di sicurezza, che rimane collegato alla struttura di politica estera del paese, ha detto che una Russia indebolita economicamente, colpita dal recente crollo i prezzi del petrolio, rappresentano un pericolo maggiore per gli interessi della sicurezza occidentale.

La gamma di possibili conseguenze della seconda ondata è da capogiro: l’India – che potrebbe vedere il virus raddoppiare rapidamente in Europa e negli Stati Uniti; l’impatto incerto dei progressi tecnologici in campi come l’intelligenza artificiale in quanto vengono utilizzati per aiutare a combattere la diffusione della malattia; una recessione che tira i legami tra il povero sud dell’Unione europea e il nord ricco.

Clarke è particolarmente preoccupato per un arco di instabilità dall’Africa occidentale attraverso il Medio Oriente e l’Asia, dove negli ultimi anni conflitti e instabilità hanno costretto le persone a fuggire.

Per la Gran Bretagna, la Germania, la Francia e altre importanti economie europee che si affidano all’ombrello della sicurezza americana, ma che vogliono mantenere forti legami economici con la Cina, la difficoltà di gestire le conseguenze della retorica anti-cinese dell’amministrazione Trump ora può solo aumentare in peggio.

Fonte

Emmegi Reporter Esteri – Mail, esteri@reporterspress.it