La salute nel succo di arancia

Tempo di lettura: 5 minuti

I benefici per la salute del succo d’arancia comprendono la prevenzione del cancro, la lotta ai radicali liberi, il potenziamento dell’immunità, la disintossicazione del corpo, la lotta alle infiammazioni, il sostegno alla salute del fegato e alla circolazione sanguigna, la riduzione della pressione alta, aiutano a curare in modo naturale, a prevenire le ulcere, a sostenere la perdita di peso, a migliorare l’aspetto giovanile , alleviare il diabete, prevenire i calcoli renali e curare il rachitismo nei bambini.

Nell'era digitale, la nostra testata giornalistica multimediale offre contenuti H24, disponibili sul tuo telefono, tablet, computer. Questo lavoro giornalistico comporta cercare informazioni e verificare i fatti, oltre a utilizzare nuove tecnologie per fornire un adeguato contenitore visivo, in tutto il mondo. Da ora in poi alcuni contenuti sono di libera consultazione (Es. Comunicati di utilità sociale, sanitaria, ed altro), mentre per altri (Es. Articoli e notizie) bisogna chiedere user e pswd a pagamento annuo.